CTT garante pagamentos de vales postais

A Câmara Municipal de Lisboa vai devolver a taxa de protecção civil através de vale postal. Francisco Lacerda não revelou quanto vai ganhar com esta operação, mas garantiu que "não é um acréscimo de actividade que seja um problema operacional. Não é isso que vai criar problema sério e não tem criado", garantiu o presidente dos CTT, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2017.

Francisco Lacerda lembrou, aliás, que os CTT pagam mensalmente cerca de 450 mil pensões, para falar da proporção destes vales de Lisboa.

Ainda assim os CTT dizem que os vales e transferências que representam 15% do negócio de serviços financeiros tiveram uma queda de 6,3% em 2017, com origem na descida de 7,4% no pagamento de vales postais, nomeadamente referentes a pagamentos de prestações sociais que têm sido substituídas por outras formas de pagamento.