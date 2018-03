Cofina reforça jogo online com apostas desportivas. Acções disparam

A marca Nossa Aposta vai poder contar agora com apostas desportivas, reforçando o catálogo do grupo Cofina, dono do Negócios e do Correio da Manhã. São já 12 as licenças de jogo online em Portugal.

O grupo Cofina, dono do Negócios e do Correio da Manhã, vai poder reforçar a sua oferta no jogo online. Na passada sexta-feira, 2 de Março, foi-lhe atribuída uma nova licença para a exploração de apostas desportivas à quota.





A licença emitida pelo Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos do Turismo de Portugal, válida por três anos, alarga assim os jogos disponíveis através da marca Nossa Aposta, até agora disponível apenas na categoria de jogos de fortuna e azar.





O grupo Cofina entrou no jogo online em Setembro de 2017. Na altura, foi noticiado que a entrada não se dava sozinha: a Cofina, com 40%, estabelecia uma parceria com a Aspire Global, com sede em Malta. Esta última empresa é especializada no fornecimento de plataformas para o jogo online.





A primeira licença de jogo online foi emitida em Maio de 2016. Desde então, contam-se já 12 licenças e sete entidades licenciadas: Betclic, Bet, Pokerstars, Estoril Sol, Solverde, Amorim Turismo e Cofina.





As acções da Cofina estão em forte alta esta segunda-feira, 5 de Março, com uma valorização máxima de 10,11% para 0,49 euros, o que representa o nível mais alto desde 29 de Janeiro.



A negociação também se destaca pelo volume, já que foram transaccionadas mais de 400 mil acções, bem acima da média diária dos últimos seis meses de 136 mil títulos. Com a subida de hoje, as acções já acumulam uma valorização de 8,91% em 2018.