Governo prevê excedente orçamental de 0,2% no OE2020 O líder parlamentar do Partido Ecologista "Os Verdes" revelou hoje que o Governo prevê para o próximo ano um excedente orçamental de 0,2% e um crescimento de 2%.

Portugal gasta quase metade do orçamento para saúde em ambulatório Portugal gasta quase metade do seu orçamento para a saúde em cuidados de ambulatório e as despesas diretas das famílias são mais altas, em geral, do que a média europeia, segundo um relatório que é apresentado na quinta-feira em Lisboa.

Deve aumentar-se todos os funcionários públicos por igual ou concentrar os aumentos nos salários mais baixos? No Conselho de Ministros debatia-se esta escolha. A promessa orçamental fora feita ainda em 1973 e definia um aumento maior para os salários mais baixos. Mas o ministro da Agricultura e do Comércio não estava de acordo. "Não havia qualquer dificuldade em recrutar funcionários nos escalões mais baixos", recorda esse ministro, João Mota de Campos, 91 anos. "Para evitar fugas dos quadros superiores para o privado não devíamos adotar aumentos diferentes", explica àO Presidente do Conselho, Marcello Caetano, concordou. Mota de Campos seguiu mais tarde para trabalhar com o ministro das Finanças uma nova proposta. "Haveria um aumento geral para todos e seria financiado com mais impostos, como sobre o tabaco", explica.Com a medida pronta para aprovação final no dia seguinte, voltou a casa às 2h da madrugada – a madrugada de 25 de Abril de 1974."Estava a ir dormir quando recebi uma chamada do meu secretário", conta. Não haveria Conselho de Ministros no dia seguinte.O último orçamento cumprido pelo regime do Estado Novo seria mesmo o de 1973. E este seria também o último ano de excedente dascontas públicas portuguesas: 5.769 milhões de contos ou 1,7% do PIB.Este registo de 45 anos de défices orçamentais – tantos como os da democracia – pode ter quebrado. O ministro das Finanças, Mário Centeno, inscreve como meta um défice orçamental de 0,2% que, se o cenário económico do orçamento se confirmar, poderá levar ao mesmo desfecho de anos anteriores: um resultado acima do esperado, ou seja, o primeiro equilíbrio ou mesmo excedente orçamental em democracia.Se hoje o País tem de respeitar um conjunto de regras europeias de disciplina orçamental, em1973 ter contas equilibradas era respeitar a Constituição, nota o historiador de economia Luciano Amaral. "O Orçamento deve consignar os recursos indispensáveis para cobrir as receitas totais", definia o artigo 61º da Constituição de 33. A despesa corrente era para financiar com receita corrente e só as despesas de investimento (a parte pública dos planos de fomento) ou as despesas militares saíam deste colete de forças.Em 1973, o ministro das Finanças era Manuel Cota Dias, descrito por Mota de Campos como alguém "prudente, conciliador e que procurava entender as dificuldades".Se por um lado a economia estava no último ano da "era dourada" que facilitava as contas públicas (já lá vamos), por outro Portugal travava uma guerra que se arrastava há anos e que na proposta de orçamento para 1973 absorvia mais de 25% da despesa total (a Defesa hoje vale cerca de 2%). "É bastante impressionante que um País em guerra em três teatros separados por milhares de quilómetros ao mesmo tempo apresentasse excedentes", aponta Luciano Amaral. O preço imediato a pagar pela ortodoxia sentia-se na despesa – a penúrianos serviços era motivo de "queixas recorrentes" encontradas pelo investigador em textos da época.José Mendes Ferrão, 91 anos, lembra-se daquilo que chama "enorme economia de meios". "Um secretário de Estado tinha um chefe de gabinete, um secretário e mais ninguém", conta à. As restantes pessoas dos gabinetes eram funcionários requisitados ao Estado, incluindo directores-gerais, que nessa altura gozavam de maior prestígio. "Eram eles que conheciam os serviços", conta o então secretário de Estado da Agricultura.Mota de Campos junta outro episódio, mais ilustrativo. Uma vez quis pagar a um economista um estudo que tinha encomendado e percebeu que não havia verba. Fez a Cota Dias um pedido suplementar de despesa – como as centenas de pedidos hoje enviados para o ministério de Centeno e confundidos com cativações – e teve luz verde.No dia seguinte reuniu-se com Marcello Caetano que, quando soube do reforço de verba, não perdeu a oportunidade: "Falou como Cota Dias? Peça-lhe também um reforço para mim, que aqui tenho o mesmo problema", conta Mota de Campos. "Era o Presidente do Conselho", sublinha.A modéstia na despesa tinha o seu papel, mas no lado dos gastos a principal diferença face à política atual é outra: o peso da despesa nas áreas sociais. As prestações sociais, por exemplo, valiam menos de 1% da despesa – no orçamento para 2019, agora a ser debatido no parlamento, pesam 22%. Quando o Estado Novo caiu, cerca de 80% da população ativa estava coberta por Segurança Social, mas não só as prestações eram ainda baixas, como as pessoas estavam sobretudo a descontar e não a receber (os sistemas, sectoriais, eram recentes e as pessoas descontavam diretamente para a sua reforma no futuro, não para pagar as dos atuais pensionistas, como hoje). Só havia subsídios de desemprego sectoriais. Na Saúde a disparidade também é grande (o Serviço Nacional de Saúde seria criado em 1978). Talvez asurpresa venha da Educação, que pesava 14% na despesa, mais do que hoje. "600 milhares de contos para a educação", titulava o Diáriode Lisboa no dia da aprovação do Orçamento para 1973, sobre o reforço de verba. As reformas do ministro da pasta, Veiga Simão, levaram a uma maior aposta no secundário e a mais gastos.Estas diferenças refletem a grande distância política entre gerir finanças públicas em 1973 e em 2019. "Era um regime autoritário",diz Luciano Amaral. Não havia pressão aberta do eleitorado, nem escrutínio público. O orçamento era aprovado em Conselho de Ministros e levado para aprovação do Presidente da República – os deputados tinham escasso poder de alteração do documento. A atençãomediática era outra: o Diário de Lisboa, por exemplo, dedicava uma singela meia página ao Orçamento no dia da sua aprovação."Não vejo razão aceitável que justifique a não tributação de todos os carros", disse o deputado Roboredo e Silva no debate sobre o Orçamento de 1973. "Todos desgastam as estradas." Debatia-se de forma intensa o agravamento dos impostos sobre bens de luxo – e a eventual isenção, como defendia o Governo, dos carros utilitários. "Temos presente que quem tem um automóvel Sul estavam a convergir com a Europa", diz o economista João Salgueiro, 84 anos, que em 1973 liderava a entidade pública de inovação científica e tecnológica.Este é o último ano da chamada "era dourada" de crescimento da economia portuguesa. Entre 1960 e 1973 a economia cresceu emmédia 6,4% por ano.Este crescimento era visível na receita dos impostos: só entre 1971 e 1973 a previsão de receita com o imposto profissional (sobre os rendimentos do trabalho dependente) quase duplicou. A maior fonte de receita não era o antepassado do IVA (o imposto sobre transacções)ou do IRS (o imposto profissional e o complementar), que em 2019 valem mais de dois terços do total a arrecadar pelo Estado. Essa fonte, em 1973, era uma família de impostos praticamente desaparecida hoje: os aduaneiros, cobrados nas alfândegas. Na proposta de orçamento de 1973, num País com fronteiras e barreiras às importações, valiam uns impressionantes 40% da receita total. "Esta fonte dereceita permitia desagravar outros impostos", explica Sérgio Vasques, fiscalista e professor na Universidade Católica. O imposto sobretransacções, ainda assim, pesava cerca de 25% da receita, mas não tinha nada a ver com o IVA já que era cobrado aos produtores, amontante, e não no retalho, sendo pouco ou nada sentido. Nos impostos sobre o rendimento, uma curiosidade: os funcionários públicosestavam isentos. O entendimento, comum à época noutros países, era de que não fazia sentido para o Estado transferir rendimento e depois tirá-lo (optava-se por transferir logo menos à cabeça). Só mais tarde, por razões de transparência, explica Sérgio Vasques, se optoupela tributação.O ano do último excedente foi, também, o fim da era dourada de crescimento económico. A principal razão foi a alteração grandena economia mundial, após o choque petrolífero em Outubro – a economia portuguesa era, como ainda é hoje, muito vulnerável à conjuntura externa.Os tempos agitados a seguir à revolução de Abril de 1974 ampliaram esse efeito económico negativo, das nacionalizações e os aumentos salariais reais de dois dígitos até ao regresso em dois anos de cerca de 700 mil pessoas vindas de África. O desenvolvimentodo Estado Social e a retirada de um travão constitucional aos défices levaram a um longo período de desequilíbrio orçamental – até, talvez, 2019. "Se acontecer é bom", diz Mendes Ferrão.