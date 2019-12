134 municípios vão dar desconto no IRS em 2020

Quase metade dos municípios optam por abdicar de parte ou totalidade da receita de IRS a que têm direito a favor dos seus habitantes - e eleitores. De acordo com o Jornal de Notícias, são 25 as autarquias que vão devolver todo o IRS aos contribuintes, enquanto outros 109 vão devolver parte do imposto - entre 0,5 e 5%.Desde 2008 que é transferido para as autarquias o equivalente a 5% da receita de IRS cobrado nos limites territoriais dos concelhos e são depois as assembleias municipais que decidem se ficam com a verba, devolvem parte ou a totalidade dela. No total, as autarquias portuguesas vão receber do Estado uma quantia superior a 472,7 milhões de euros. Lisboa, por exemplo, vai devolver metade desta verba pelo sétimo ano consecutivo: dos 64,4 milhões cobrados em IRS aos contribuintes da capital, 32,2 vão ser devolvidos.