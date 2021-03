100% elétrico e mais desportivo

Grande, forte, mais elegante, aerodinâmico e rápido: com 408 cavalos de potência e autonomia para 446 quilómetros, o Audi e-Tron S Sportback é o primeiro coupé SUV totalmente elétrico do fabricante alemão.

Um pedido de desculpas é devido ao leitor. Para efeitos de escala, o jornalista deveria aparecer na foto ao lado do Audi e-Tron S Sportback na foto, que teria a seguinte legenda: "Mede 1,83 m, pesa 86,6 kg e se parece um menino de 12 anos, isso é ilusão de ótica causada pelo primeiro SUV Coupé 100% elétrico da Audi, um carro espetacularmente desmesurado."



O e-Tron S Sportback parece-se com um coupé (tem as suas formas) e, contudo, é maior que a maioria dos SUV com que se cruza na estrada. São quase cinco metros de ponta a ponta e quase dois de largura.





A Audi não faz a coisa por menos. Não o fez no Frankfurt Motor Show de 2015, quando apresentou o que era então apenas um protótipo, o chamado concept car a pensar num futuro que podia ser distante mas que acabou por vir cedo, em 2018, quando o primeiro e-Tron foi apresentado.