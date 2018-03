A votação relativa à regulamentação para as plataformas electrónicas de transporte foi adiada até à próxima quarta-feira.

A votação relativa à regulamentação para as plataformas electrónicas de transporte, como a Uber e a Cabify, voltou a ser adiada até à próxima quarta-feira. A alteração da data foi aprovada em plenário a pedido do PCP, BE e PAN.



Em causa estão novas propostas de alteração que deram entrada na comissão parlamentar e que os deputados consideraram precisar de mais tempo para as analisar.



Há 15 dias, o PS já tinha adiado para hoje a discussão e votação na especialidade da proposta de lei do Governo, dos projectos de lei do PSD e do Bloco de Esquerda, bem como as propostas de alteração apresentadas por PS, CDS-PP e PCP, com o intuito de alcançar um "texto de substituição" e o "acordo" do maior número possível de grupos parlamentares.

No início da reunião desta quinta-feira, o deputado do PCP Bruno Dias questionou o presidente da comissão sobre se tinham dado entrada novas propostas sobre o assunto, tendo Hélder Amaral (CDS-PP) revelado que tinha acabado de receber propostas de alteração de PS e PSD, em separado.