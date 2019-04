Sete ondas gigantes da Nazaré candidatas a prémios da liga mundial de surf

Um total de sete ondas surfadas na Nazaré estão nomeadas para várias categorias dos prémios de ondas gigantes atribuídos pela Liga Mundial de Surf.

Um total de sete ondas surfadas na Nazaré estão nomeadas para várias categorias dos prémios de ondas gigantes atribuídos pela Liga Mundial de Surf (WSL), que hoje divulgou seis das oito categorias.



Além das nomeações para atletas por ondas surfadas na praia portuguesa, o luso Alex Botelho está entre os cinco nomes finalistas ao prémio de queda do ano ('wipeout'), registado em Jaws, no Havai, em 26 de novembro de 2018, numa categoria que inclui ainda o australiano Russell Bierke na Nazaré, em janeiro deste ano.



O espanhol Naxto Gonzalez é candidato à melhor onda surfada, por uma prestação registada em novembro do ano passado na Nazaré, que também foi palco para o britânico Tom Butler e o alemão Sebastian Steudtner, na lista da onda XXL masculina.



No feminino, a francesa Justine Dupont tem duas ondas 'nazarenas' a concurso, competindo com a brasileira Nicole Pacelli, sendo que a praia lusa surge também na categoria de maior onda após remada, pelo brasileiro Pedro Calado.



A WSL revelará ainda "nas próximas semanas" os prémios para prestação geral no masculino e feminino, elevando para oito as categorias, sendo que a entrega dos galardões está marcada para uma cerimónia na Califórnia em 02 de maio.