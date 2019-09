Rosa Mota campeã de corta-mato no campeonato Europeu de veteranos

Rosa Mota sagrou-se hoje campeã da Europa na sua categoria no corta-mato dos Europeus Masters de atletismo, que estão a decorrer em Veneza, Itália.A campeoníssima portuguesa, campeã olímpica da maratona em 1988, foi a melhor do escalão mais de 60 anos - tem 61 - e cumpriu os quatro quilómetros da prova em 15.14 minutos, à frente de Pauline Moran, da Irlanda (15.26), e de Maria Lorenzini, de Itália (16.24).No total de todos os escalões, foi quarta, só superada por atletas veteranas mais novas.Rosa Mota também está inscrita em Veneza nas corridas dos 10 quilómetros em estrada e também nos 10.000 metros.Em Veneza, Portugal já assegurou, em quatro dias, um total de 20 medalhas, das quais 10 de ouro, ocupando o sexto lugar no quadro de medalhas.Hoje, também foram campeões Bernardino Pereira (M80, 10.000 metros), Joaquim Figueiredo (M50, corta-mato) e a seleção de corta-mato de M50, com Joaquim Figueiredo, Domingos Barros e António Costa.Os Masters europeus de atletismo prosseguem em Veneza até ao próximo domingo.