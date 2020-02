Renault quer ser a quarta força da Fórmula 1 em 2020

A Renault assumiu hoje a ambição de ser a quarta força do quadro de construtores da Fórmula 1, no lançamento dos carros e dos pilotos "revitalizados" para a época 2020.

"É um objetivo realista, possível e a permitir respeitar as três prioridades: ser confiável do início, garantir um grande nível de desenvolvimento no arranque da época, e uma performance prática na pista, algo que falhámos em 2019", apontou o diretor da equipa, Cyril Abiteboul.

A pilotar os novos carros estarão o australiano Daniel Ricciardo, contratado à Red Bull em 2019, e o francês Esteban Ocon, que substitui o alemão Nico Hulkenberg este ano.

Os dois pilotos falaram sobre a "boa energia" que reina na equipa, com Ricciardo a mostrar "confiança de fazer melhor do que tem sido conseguido".