A carregar o vídeo ...

Está uma tarde de chuva e vento e as ondas de três metros, que engolem o areal de Carcavelos , inviabilizam as fotos junto às rochas. A solução? Seguir para o túnel de acesso à praia. Ali, enquanto esperam que o fotógrafo dainstale o material de iluminação, Francisca Veselko e Mafalda Lopes não resistem a ir espreitar o mar, onde estão mais de 30 surfistas."Eia, está espetacular, olha aquela onda incrível", exclama Francisca, que a seguir lamenta: "É uma pena não poder estar ali." Mafalda reage da mesma maneira: "Porque é que não fui treinar esta tarde!?" Não podia, porque dali a uma hora vai ter uma aula de condução em Algés. E Francisca vai ter com a avó, a Lisboa. Mas ambas têm o vício do surf - "a primeira coisa que faço quando acordo, de manhã cedo, é ir à Net ver como estão as ondas", admite Francisca. O mesmo acontece com Guilherme e Afonso (cujo pai foi campeão nacional), os outros surfistas da nova geração que aqui lhe apresentamos.Tem uma ambição gigante, a fazer lembrar Ronaldo - que chegou ao Sporting com 13 anos e disse que ia ser o melhor do mundo. "Desde pequenina que o meu objetivo era ser a mais nova de sempre a alcançar o circuito profissional feminino (WCT), mas a Caroline Marks, dos EUA, já o conseguiu com apenas 16 anos e eu, se entrar em 2020, já vou ter 17."Sem esse recorde, Francisca Veselko tem o sonho de ser campeã mundial de surf e de ir aos Jogos Olímpicos. "Em 2020 já não dá, mas vou fazer tudo para lá chegar em 2024 ou 2028."Filha de surfistas (o americano Joe Veselko e a portuguesa Filipa Leandro), começou a experimentar cedo, mas com 3 anos apanhou um susto - "fiquei debaixo da prancha, sem respirar" - e só voltou a fazer surf com 7. Entrou na primeira prova com 9 anos, em Carcavelos - "correu mal, só apanhei uma onda e caí lá de cima" -, mas aos 13 ficou em 3º lugar no Europeu de sub-18 e foi campeã nacional de Esperanças (sub-16). "O ano passado ganhei outra vez, e este ano fui eliminada nas meias-finais."Os pais separaram-se em 2013. O pai foi viver para Huntington Beach, na Califórnia (trabalha na importação de vinhos portugueses) e Francisca ia lá nas férias e "aproveitava para fazer competições, como o Sun Bum ou os State Games". "No último ano, estive lá a estudar e fiz o NSSA, o circuito escolar americano." Regressou em julho: a tempo de se sagrar vice-campeã europeia de surf (perdeu na final com a italiana Claire Bevilacqua, de 36 anos); de obter dois bons resultados em etapas ProJunior (foi 3ª em Cap Breton e 5ª nos Açores); e de fazer algumas Qualifying Series (QS) do circuito profissional em Inglaterra e França (foi 5ª em Anglet). "No próximo ano, vou fazer o ProJunior e as etapas do QS. Espero entrar no circuito mundial em 2020 ou em 2021."Ponderado e realista. É assim o discurso de Mafalda Lopes. A surfista diz que gostava de ser a primeira portuguesa a chegar ao circuito profissional feminino, mas admite: "É superdifícil." Com 18 anos, terminou o secundário (na escola do Restelo, em Lisboa), e entrou em Economia, mas decidiu congelar a matrícula e apostar na modalidade que pratica desde os 11 anos, quando via a irmã (mais velha quatro anos) a deslizar numa prancha na Costa de Caparica."Se não conseguir ser profissional, gostava de ficar ligada à modalidade. Continuo a viver com os meus pais e a ter a ajuda deles para as provas, porque os patrocínios não chegam. A indústria do surf não tem assim tanto dinheiro e só quem é muito bom é que vive em exclusivo do surf. Também ganho prémios em campeonatos, e assim pago algumas despesas."Mafalda entrou nas primeiras provas com 13 anos - "no início perdia sempre" - e com 15 ganhou o campeonato nacional de sub-16. Em 2017 foi campeã europeia na Noruega (no Eurosurf, uma prova por seleções, na qual só participou porque houve uma desistência). Mas 2019 ainda foi melhor. "Fui campeã nacional e europeia de juniores do WSL. E também fui ao mundial de juniores, na Califórnia [foi 9ª]. Vamos lá ver como corre o próximo ano. A aposta será nas qualificações para o circuito profissional. E como fui campeã europeia tenho entrada direta em todas as QS na Europa, o que já é uma ajuda gigante."Ainda bem que Afonso Antunes não paga as suas pranchas - cada uma poderá custar entre 600 e 900 euros -, graças ao patrocínio da Polen Surfboards, do shaper havaiano Jon Pyzel. É que, devido às suas manobras áreas, chegou a partir seis em apenas duas semanas. "Tinha a ver com a maneira de aterrar, mas ultimamente estou mais controlado", diz.Treinado pelo pai, João Antunes, três vezes campeão nacional de surf nos anos 90, começou pelo bodyboard, com 3 anos. "O meu pai e o meu irmão, 10 anos mais velho, iam para dentro de água e eu ficava nas poças à beira-mar, com pranchas de esferovite", conta. A primeira prova, com 6 anos, valeu-lhe uma noite de ansiedade. "Mas era um nervoso bom, adorei e quis logo continuar." Já foi campeão nacional de sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18.Ao nível internacional, desde os 13 que Afonso atingia as finais de provas de prestígio (foi 4º no Volcon TCT de 2015 e 6º no ISA Juniors de 2018), mas só este ano é que conseguiu destacar-se na elite mundial: em maio ganhou o Rip Curl Grom Search, que reuniu na Costa Rica os melhores surfistas de sub-16 do mundo, alcançando um feito inédito para Portugal - foi o segundo europeu a consegui-lo, depois do italiano Leonardo Fioravanti. E a 3 de novembro ficou em 3º no Mundial de juniores, na Califórnia - e muito perto do 2º lugar. "Foi por umas milésimas. Fica aquele gostinho menos bom, mas fiquei contente porque melhorei o 6º lugar do ano passado. Talvez ganhe o ouro em 2020."Afonso, que surfou na Austrália pela primeira vez com 11 anos e no Havai com 12, sonha chegar ao circuito profissional (onde estão os 34 melhores do mundo) e aos Jogos Olímpicos. "Vou trabalhar para isso", diz. "Acredito que ainda vou competir pelo menos mais 20 anos, mas fazer surf é para o resto da vida."O surf chegou por influência do pai, Jorge, e do irmão, Tomás. "Andava sempre com eles e pus-me de pé numa prancha pela primeira vez com 3 anos, no Algarve, e desde aí fiquei apaixonado", conta Guilherme Ribeiro. Com 7 experimentou o futebol, no Colégio Guadalupe, na Costa de Caparica (onde ainda estuda, no 12º ano - e com média de 16), mas percebeu logo que gostava mesmo era de surf.Começou a competir aos 8 anos (com uma prancha que ainda hoje gosta de usar, "quando o mar está pequeno"). "Nos primeiros quatro anos praticamente todos os fins de semana tinha campeonatos." Com 12 foi pela primeira vez ao estrangeiro (França), e entretanto já correu mundo, da Europa aos EUA e Japão. É patrocinado desde os 10 anos pela O’Neill, e entretanto tem também o apoio das águas Fonte Santa - ajudas importantes para ir às provas internacionais.O ano 2017 foi o melhor: "Fui campeão da Europa no Grom Search, um circuito importante para os juniores e que me permitiu ir ao Mundial, na Nova Zelândia, onde fiquei em 5º."Treinado pelo pai, que "sempre gostou de se aventurar em mares fortes", também prefere "ondas grandes e tubulares, como as de Carcavelos ou Supertubos (Peniche)". Já foi surfar na Nazaré e até admite vir a experimentar as ondas de mais de 20 metros, mas não será para já: "Esse é um percurso que tem de ser feito aos poucos."Guilherme quer ser campeão nacional de seniores (este ano ficou no top 16 e em 2020 tem por objetivo entrar no top 10) e ir aos Jogos Olímpicos. E como se vê daqui a 10 anos? "Espero estar no circuito mundial - e a lutar pelo título de campeão."