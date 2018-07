Portugal falha título europeu de hóquei em patins

Portugueses perderam na final por 6-3. A selecção lusa continua a comandar o ranking da prova, com 21 títulos.

A selecção portuguesa de hóquei em patins falhou hoje a revalidação do título europeu, ao ser goleada por 6-3 pela anfitriã Espanha, na final da 53.ª edição da prova, disputada em Corunha.



A formação lusa marcou primeiro, logo aos três minutos, por Gonçalo Alves, mas, quando apontou o segundo, de livre directo, por João Rodrigues, aos 38, já o conjunto da casa liderava por 5-1, depois de chegar ao intervalo a ganhar por 3-1.



O benfiquista que vai rumar ao FC Barcelona ainda bisou, aos 49 minutos, sagrando-se melhor marcador da prova, com 24 golos.



O benfiquista Jordi Adroher, aos seis minutos, o leão Ferran Font, aos oito e 42, Edu Lamas, aos 22, Ignacio Alabart, com 32, Pau Bargalló, aos 35, marcaram os golos da Espanha, que somou o 17.º título da sua história.



A selecção lusa continua a comandar o ranking da prova, com 21 títulos, mas não vence fora de Portugal desde o triunfo na edição de 1996, na cidade italiana de Salsomaggiore.