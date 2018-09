O piloto de Moto 2 Romano Fenati, durante o prémio de San Marino este domingo, carregou no travão da mota de Sefano Manzi quando os dois pilotos seguiam lado a lado a mais de 200 quilómetros por hora, desestabilizando o outro condutor. As consequências das acções de Fenati já começaram a ser notadas, com o piloto a ser expulso da sua equipa, os The Marinelli Snipers.

Romano Fenati foi desqualificado logo após o incidente e barrado de participar nas próximas duas corridas do circuito.

A equipa The Marinelli Snipers condenou esta segunda-feira o comportamento "perigoso" e "irresponsável" do piloto de 22 anos, anunciando a sua expulsão. "Temos de constatar que o seu gesto irresponsável colocou em perigo a vida de outro piloto e não pode ser desculpado de forma alguma", condenou o presidente da equipa Stefano Bedon, citado pela TSF.

Fenati arrisca-se ainda a perder o contrato para 2019.