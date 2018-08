No dia 27 de Julho, Maria Rei venceu o mundial de canoagem de juniores e Filipa Broeiro tornou-se campeã europeia júnior de bodyboard. Dois dias depois, a selecção portuguesa de futebol sub-19 ganhou o Europeu e a equipa foi felicitda pelo Governo e recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no palácio de Belém, enquanto os feitos da canoísta e da bodyboarder passavam despercebidos – "a ditadura da importância do futebol" originou muitas críticas nas redes sociais.Perante esta polémica, afoi à procura de portugueses que se tenham destacado nos últimos meses em modalidades pouco valorizadas, como jiu-jítsu, muay thai ou canoagem. Vamos dar conta das histórias de seis desses atletas, em entrevistas publicadas hoje e nos próximos dois dias. A série começa com Pedro Kol, de 35 anos, que em Fevereiro se sagrou pela terceira vez campeão europeu de kickboxing. Amanhã será a vez de Filipa Broeiro (bodyboard), Maria Rei (canoagem) e Joana Alves (muay thai). A série termina no domingo, dia 26 de Agosto, com Rafaela Rosa (jiu-jítsu) e Filipa Martins (ginástica).Desde muito cedo, com 4 ou 5 anos, comecei a ter gosto por tudo o que era artes marciais, via na televisão. Aos 8 anos, convenci os meus pais a entrar para o taekwondo do Sporting. Comecei por aí e acabei por fazer a transição, queria algo um bocadinho mais real de combate e passei para o kickboxing aos 16 anos.Não, era só mesmo para aprender, era uma introdução às artes marciais, penso que treinava duas vezes por semana.Sim, comecei a ganhar muito gosto por aquilo, depois falaram-me na hipótese de vir a combater e comecei logo a treinar duas vezes por dia. Passados seis meses já estava em provas, a combater.Sim, demorou muitos anos. Comecei em 1999 e só fui campeão nacional em 2007 e também campeão europeu.

Foi participando sempre em provas?

Sim, já o fazia no circuito profissional, aí já é um bocadinho diferente, não há o campeonato regional ou nacional fixo, vamos sendo convidados para participar em eventos particulares que contam para o ranking, e depois existem as disputas de títulos. Eu fui defendendo o meu título nacional, fui-o revalidando, fui campeão nacional cinco vezes e campeão da Europa três vezes, em 2007, 2012 e agora em 2018. Os campeonatos são de dois em dois anos.

Pedro Kol tem 35 anos e já foi três vezes campeão europeu de kickboxing. Está a ponderar acabar a carreira e dedicar-se só à sua academia

Tinha a alcunha de esparguete assassino?

Foi dada por um primo meu, na brincadeira, por eu ser magrinho. Depois comecei a ver em alguns sites e blogues a chamarem-me assim... Não foi uma alcunha que eu tenha adoptado para a minha carreira, mas para este último combate no campeonato europeu, como sabia que as pessoas gostavam, adoptei a alcunha, até usei esse nome nos calções. Outra alcunha que me chamavam muito era Kol Machine.

A partir dos 16 anos, era difícil conciliar treinos e escola?

Era muito complicado, até porque estava numa idade, a adolescência, em que queria estar com os meus amigos. Eles saíam da escola e iam conviver, fazer os seus programas, e eu não, porque tinha treinos todos os dias, incluindo sábado e domingos, não descansava nem um dia, e tinha de abdicar de estar com os meus amigos.

Não tinha um único dia de folga?

Não, o meu treinador achava que não se devia ter um único dia de folga. Hoje em dia não concordo tanto, mas era o que ele defendia e nós seguíamos isso à risca. Foi assim durante 13 anos. Posso ter falhado uma vez ou outra, por motivo de força maior, mas por norma não falhava nunca os treinos, em especial quando estávamos perto de competições.

E hoje?

Hoje já não é tanto isso, já tenho outra idade, já tenho um bocado mais de consciência do meu corpo, já sei quando é que tenho de parar e a carga é um bocadinho diferente. Tinha muitas lesões, uma pessoa nunca sabia bem o limite, não me sabia defender tão bem, hoje em dia já me protejo melhor.

Portanto, teve muitas lesões?

Não eram lesões graves, mas tinha muitas mazelas constantemente, era os dias todos a por gelo. No início, uma pessoa é sempre o pior do ginásio e tinha muitas pancadas e cortes, em treinos de combate está-se a levar o tempo todo. Depois vai-se subindo e hoje em dia já é mais complicado alguém me magoar, tenho melhor conhecimento do que quase todos.

Treinam em combate? Combatia todos os dias?

Sim, praticamente. Hoje em dia tenho dias mais de preparação física, de treino técnico. Mas antigamente combatíamos todos os dias.

Então, levou muita pancada?

Sim, no início levei muita porrada.



Há a ideia de que os miúdos que gostam de ir para desportos de combate são os que andam à pancada na escola. É assim ou é uma falsa ideia?

É uma falsa ideia. Até pode ser uma coisa que leve uma pessoa inicialmente a entrar, mas rapidamente acaba por ganhar outro respeito pelos parceiros e pela luta.

Alguma vez teve de usar os seus conhecimentos para se defender de alguém que lhe queria bater?

Sim, uma vez. Estava com a minha namorada e fomos atacados por uns brasileiros com garrafas, tentaram-nos roubar, e tive de intervir, mas foi mais no sentido de protecção e de os afastar. Mas tenho a certeza de que se não soubesse lutar tinha sido um dia muito complicado para mim e para a minha namorada.

Foi campeão europeu três vezes, a última em Fevereiro, e também já participou em mundiais... Já lhe aconteceu não poder ir a um mundial porque não tinha dinheiro para pagar?

No circuito profissional já não é assim, porque nós somos pagos para ir combater. Agora, quando se participa em campeonatos amadores é diferente. E eu também estive em alguns, houve dois campeonatos que fui lá pagando as minhas despesas, viagem e alojamento, num deles até fui medalha de prata, na Turquia, no campeonato de regras amadoras, em que também podem participar profissionais. Foi em 2012.

Deixa-se de ter problemas financeiros quando se entra no circuito?

Sim, mas não quer dizer que os atletas não tenham problemas financeiros por não serem tão bem pagos… eu sempre fui um lutador bastante carismático, levava muita gente aos combates, as pessoas sabiam que ao convidarem-me ia ter algum impacto, havia muitas pessoas que queriam ver o combate, por isso era natural que eu conseguisse um cachê mais alto que outros atletas. Mas isso é algo que também é negociável pelos agentes.

Abriu uma academia, em 2015. Consegue-se viver, em Portugal, do kickboxing, a nível profissional?

Não há muitos a conseguir, mas eu consigo.

É uma minoria?

Sim. Sendo só atleta é complicado, mas eu fiz a minha vida a partir do kickboxing, porque tenho um ginásio só dedicado ao kickboxing, com 400 alunos, e assim é possível. Há alguns atletas a viver só dos combates, mas em Portugal contam-se pelos dedos de uma mão.

Quanto se pode receber de um combate?

Já temos atletas no mundo que para irem combater recebem 200 ou 300 mil euros para um combate de 10 minutos, mas em Portugal será entre 5 mil e 8 mil.

Quem são esses?

São os mais famosos, que têm grandes agentes por trás, e que organizam eventos de grande dimensão, com grandes contratos de transmissão televisiva. É outra realidade, e às vezes não basta ser bom, às vezes é preciso ter os contactos certos para chegar a esses eventos.

Em 2017, perdeu o título europeu por causa de um corte na tíbia.

Sim, por decisão médica. Foi em Itália, era campeão da Europa e fui defender o meu título e deram-me a derrota por decisão médica, o médico achou que eu não podia continuar e deram a vitória ao italiano. Agora [em Fevereiro] fez-se a desforra cá em Lisboa.

Nesse combate da desforra sofreu uma pancada e ficou a sangrar. Estava com medo que acontecesse o mesmo?

Sim, a ferida foi igualzinha, só que houve muito excesso de zelo em Itália, porque em combates profissionais é natural haver um golpe, só que foi decisão do médico e tenho de respeitar. Cá, o médico deixou continuar e pronto.

Já teve alguma lesão grave?

Sim, tive uma lesão muito grave numa mão, que parti duas vezes. Foi um problema muito grande na minha carreira, porque tive que me preparar muitas vezes para os combates com dores na mão. Tive também uma operação a um joelho, numa preparação para um título mundial, uma semana antes tive rotura do menisco e falhei o mundial, fui operado e fiquei quatro meses parado.

Essa questão da mão tem-no limitado?

Descobri, com os médicos e com os tratamentos certos, e também com uma protecção certa, a ultrapassar o problema. Mas só neste último combate é que não tive dores na mão direita. De resto, em todos os combates em metade da minha carreira tive um sofrimento permanente. Gostava que tivesse sido mais cedo, mas acho que agora consegui arranjar maneira de proteger a mão.

Para fazer grande parte dos combates em sofrimento, é preciso gostar muito da modalidade?

Sim, mas todos os atletas a este nível têm a sua coisa, se não for a mão é o pé. Costumo dizer que nenhum lutador está a combater a 100%. Com o desporto que nós fazemos, e com os combates, os impactos, é difícil estar a 100%.

Há sempre dores e lesões a incomodar?

Sim. Mas que se têm de aguentar, faz parte.

E como vai ser o futuro. O que está a planear?

Não sei, porque estou em 1º no ranking europeu e tinha a oportunidade de disputar o título mundial, mas… estavam a pressionar-me um bocadinho para tomar essa decisão, se ia combater ou não, e agora até fiz um retiro num mosteiro budista, a achar que ia sentir essa vontade, mas senti o oposto, por isso não sei se lutarei pelo título mundial. Ainda está em aberto, não decidi, mas se avançar o combate será em Fevereiro de 2020.

O kickboxing ainda não é modalidade olímpica?

Não, mas vai ser uma questão de tempo, o muhay thai já é.

Mas acha que ainda poderá ir aos Jogos Olímpicos?

Não, para mim já não dá, tem de ser para os meus discípulos.

Poderá preparar alguém da sua academia para ir aos Jogos Olímpicos?

Temos 400 alunos, dos 6 aos 70 e tal anos, aceitamos pessoas de qualquer idade a partir dos 6 anos... Alguns têm potencial. É o caso do Diogo Neves, que é sócio da academia e já é um atleta de topo a nível mundial. Tenho uma equipa jovem com muito potencial, mas temos de ver com o tempo.

Voltando atrás, ao retiro espiritual, onde é que o fez?

Na fronteira da Índia com o Tibete. Estive lá um mês.

E sentiu que não está inclinado para disputar o título mundial?

Senti que ao combater outra vez seria uma coisa um bocado egoísta, uma coisa só para mim. E acho que estou numa fase da minha vida em que gostava mais de me dedicar aos outros, apoiá-los para que possam conquistar sonhos como o meu.

Portanto, poderá não voltar a combater?

Sim, poderei não combater mais.

Demora quanto tempo para se preparar para um combate?

Uns seis meses. É muito difícil, é muito duro, tenho de abdicar de muita coisa.

E tem implicações na vida pessoal?

Sim, muitas.

Não voltando a combater, a ideia é continuar com os seus alunos, no kickboxing?

Sim, a ideia é continuar a ter a minha academia, formar novos campeões, passar um bocadinho a mensagem... estamos a fazer acções para empresas, porque acaba por ser tudo igual, o segredo para vencer, a parte da persistência, da consistência, do foco, de ter uma boa equipa por trás... passa por passar a mensagem e ajudar os outros.