A canção de fundo é "Best of You" dos Foo Fighters. O jovem Dinis dava uma entrevista (uma das primeiras da sua vida) à Sporting TV depois de um gesto que teve para com um jogador da equipa adversária se ter tornado viral: ter abdicado de um penálti para a sua equipa, mas dizer a verdade ao árbitro.Durante um jogo de futsal de Benjamins, um jogador da equipa do Sporting rematou a bola à baliza e esta foi travada no corpo de um jogador do Benfica. O árbitro assinalou grande penalidade. O jovem encarnado reclamou que a bola tinha batido na cara e não no braço.Vários jogadores se juntaram em torno do árbitro, tanto encarnados como verdes. Mas o testemunho decisivo foi de Dinis, que alinha pelos leões. "Toda a gente disse que era mão. Os do Benfica disseram que era cabeça. O árbitro veio ter connosco, os meus colegas disseram que sim [que era mão]. Mas eu disse que era cabeça porque ele estava a chorar e estava vermelho na cabeça", explicou o jovem à televisão do clube. O árbitro acabou por reverter a sua decisão e dar a bola aos encarnados.O jovem Rodrigo (que tinha levado com a bola na cara) agradeceu a Dinis ainda a limpar as lágrimas da cara. "Eu acho que foi uma boa atitude, para já porque o Benfica também não merecia e depois o árbitro devia perguntar, como fez.""Senti-me bem e senti que a atitude que tive foi um bom gesto. Não é por eles serem a equipa adversária, o Benfica ou o Caxinas, ou quem for, nós não temos de não fazer fair play", completou ainda.O Sporting acabou por vencer o jogo por um golo. Mas não será certamente por isso que este jogo será relembrado.