Perto de completar 35 anos, Nelson Évora não conseguiu repetir os títulos de 2015 e 2017, falhando o objetivo de se tornar tricampeão 'indoor', mas conquistou a 11.ª medalha em grandes competições, com um salto de 17,11 metros, a sua melhor marca da época, somente atrás dos 17,29 do azeri Nazim Babayev, de 21 anos.



"É um atleta que promete fazer saltos deste género há algum tempo. É um atleta jovem, com fome de medalhas. Após a qualificação falámos um bocadinho e viu-se que estava bem. Surgiu aqui um pouco como eu, quando ganhei o primeiro título, mas naquela altura era mais difícil, pois o lote de grandes atletas era grande. Contudo, eu continuo a ter também essa fome de medalhas", disse Nelson Évora, que vai iniciar agora um período de descanso.



A época ao ar livre está à porta e será muito longa, com os Mundiais em Doha, no Qatar, onde Évora pretende estar muito competitivo, mas antes pretende experimentar outras coisas, outras formas de abordagem ao salto, para melhorar sempre.



"Algo que não tem estado a ocorrer, mas eu acredito que vai acontecer e eu pretendo estar muito forte neste verão. Nós, europeus, temos sempre de fazer duas épocas num ano. Temos sempre Mundial e Europeu, ou Europeu e Mundial, que é sempre difícil de planificar, mas admito que Doha será o objetivo mais importante, mostrando saltos grandes", finalizou o atleta.



Na terceira posição ficou o alemão Max Hess, que saltou 17,10 m.



O concurso foi extremamente atribulado, com algumas paragens para as cerimónias de entrega de prémios, apresentações das diferentes finais, especialmente na última ronda de saltos, a que poderia ser decisiva, em que todos os atletas fizeram saltos nulos.

