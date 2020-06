Miguel Oliveira sobe à equipa de fábrica da KTM em 2021

Ponto final na especulação. Miguel Oliveira vai subir em 2021 à equipa oficial da KTM, anunciou esta quinta-feira a formação austríaca em comunicado. Na mesma nota, a KTM revelou que o português irá ter como colega de equipa Brad Binder, ao passo que na Tech 3, a equipa onde Oliveira estava, ficarão Danilo Petrucci e Iker Lecuona.Uma grande novidade para o piloto e também para o desporto nacional, é certo, mas que acaba por representar um processo de evolução lógico para o piloto natural de Almada, que na próxima temporada voltará a fazer equipa com o sul-africano Binder, com o qual já partilhou boxe no Moto2 e no Moto3. De notar que Oliveira sobe à equipa principal por troca com Pol Espargaró, que ao que tudo indica estará de partida rumo à Honda.Quanto à Tech 3, equipa que Oliveira representou nas duas últimas temporadas, irá manter Iker Lecuona, o jovem espanhol que chegou no arranque da presente temporada, e receberá o italiano Danilo Petrucci, vindo diretamente da Ducati. Aqui a entrada de Petrucci na equipa de Hervé Poncharal acaba por ser uma surpresa, especialmente porque a Tech 3 é mais conhecida como uma fábrica de talentos do que propriamente uma equipa de pilotos com créditos firmados.