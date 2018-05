Começou a andar de mota com 3 anos. Aos 10, venceu um troféu em Espanha, à frente de 150 miúdos. E aos 16 tornou-se o primeiro português a participar no Mundial de motociclismo. Agora vai ser o primeiro em MotoGP.

Há bocados de motas nas paredes, capacetes, fatos de corrida e troféus – o do primeiro pódio, o 3º lugar obtido em Junho de 2012, na Catalunha; ou o de vencedor do GP de Valência, em 2015. "É a minha maior taça, já nem cabia em casa", comenta. O espaço Fan Club, que Miguel Oliveira abriu ao público em 2017, na Amora, Seixal, não é um museu, mas permite aos fãs conhecer a história do piloto português de 23 anos, que já venceu nove corridas em mundiais de motociclismo (seis em Moto3 e três em Moto2).



Depois do 3º lugar no Mundial de 2017, quer agora ficar em 1º. Antes de partir para o Qatar, onde vai disputar o primeiro Grande Prémio da época (a 18 de Março), Miguel Oliveira falou à SÁBADO e garantiu: pretende chegar ao MotoGP, a categoria-rainha, e ser campeão mundial. "Caso contrário, nem valia a pena andar aqui."



Como começou o seu interesse pelas motas?

Por influência do meu pai, que sempre foi aficcionado. Cresci naquele ambiente, ia a concentrações. Logo com 3 anos ele ofereceu-me uma Moto4.



Qual foi a mota?

Uma Suzuki 50, que me serviu até aos 4 anos. Depois tive uma de 80 cc. Com essa já fazia saltos.



Apanhou algum susto?

Houve um dia em que caí dentro de uma vala da água da chuva num areal ao pé de casa, na Charneca de Caparica. Não foi nada de especial, mas os pais têm sempre o instinto de proteger e ele vendeu a mota. Só voltei depois dos karts, com 9 anos.



Quanto tempo esteve nos karts?

Um ano. Participei num troféu em Palmela, nos cadetes, mas nunca me senti à vontade naquele registo, já havia muita competitividade.



Lembra-se da primeira vez que andou mais a sério de mota?

Sim, foi numa estrada cortada junto ao Onda Parque, na Costa de Caparica, onde eu ia praticar os arranques, muito devagarinho, quase que caía para o lado. Depois, na primeira corrida, em Palmela, estava a tremer, nem conseguia acelerar direito, tinha 9 anos.



Que tipo de prova era essa?

O troféu MiniGP. Nessa altura ficava sempre em último. Os outros, com 12 ou 13 anos, já tinham experiência.



Foi um mau início.

Sim. Caí muitas vezes e não ganhei nada. Mas aprendi rápido e com 10 anos ganhei praticamente todas as provas. No final desse ano [2005], havia um encontro mundial com todos os miúdos que corriam com essa mota [Metrakit], eram mais de 150. Esse encontro decorreu no circuito de Valência, Espanha, e ganhei a prova com 17 segundos de vantagem.



Foi a primeira vez que pensou que as motas podiam ser o seu futuro?

Um miúdo de 10 anos não tem essa percepção. Nem mesmo com 13 ou 14 anos, já num nível mais avançado. O meu pai sempre se preocupou em mostrar-me que apesar dos bons resultados é preciso continuar a trabalhar, para manter o nível e melhorar.



E voltou a correr só em Portugal?

Só em 2007, com 12 anos, é que passei a correr apenas em Espanha, em 125 cc. E ganhei logo o campeonato.



Com as corridas, as vitórias, era o ídolo dos seus colegas na escola?

Não, até era um bocado gozado, era o motoqueiro, o acelera. Os meus colegas não me viam como um ídolo, era mais um miúdo causador de muita inveja, porque fazia algo que não estava ao alcance deles.



Ter de ir às corridas complicava-lhe a vida na escola?

Afectava-me, porque não podia ir às aulas todos os dias. Muitas vezes tinha de faltar à 5ª e 6ª feira, quando ia de caravana com o meu pai para as corridas. Se fosse em Espanha, era ainda mais complicado, porque às vezes faltava também à 2ª feira.



Até que ponto é que a família foi importante na sua carreira?

Foi sempre. Tive muita sorte em ter o pai que tenho. É a ele que devo ser o piloto que sou hoje. Claro que na altura de subir para a mota fui sempre eu, graças às minhas aptidões, que cheguei onde cheguei, e não porque o meu pai tivesse muito dinheiro ou porque tivesse um grande patrocinador a pagar-me a entrada numa equipa. Para o meu pai, era difícil arranjar patrocínios para um miúdo de 12 anos, mas com a ajuda de amigos, de alguns parceiros que acreditaram, lá apareciam os 3 mil, 5 mil euros que eram necessários para as provas.



O seu pai teve de fazer sacrifícios?

Muitos, muitos. Lembro-me de nas primeiras vezes em que íamos para Espanha levar emprestada a carrinha do Moto Clube do Seixal, íamos devagar para a gasolina dar para ir e vir, dormíamos num colchão dentro da carrinha, em tendas.



A sua mãe também ia às provas?

Não, raramente.



Qual foi a sua melhor corrida?

As mais importantes são as vitórias que tive no Mundial. Houve outros resultados que não sendo vitórias também me deram muito gozo, mas destaco as nove vitórias que já tenho em campeonatos do mundo.



É fundamental ser campeão de Moto2 para chegar ao MotoGP?

Claro que quero ser campeão de Moto2, mas o fundamental é continuar a ser o piloto que sou, esforçar-me em cada corrida. Tudo o resto será uma consequência do trabalho.



Mas é importante ficar nos primeiros lugares?

Sim, mas não vou ser menos piloto por não acabar uma prova em 2º ou 1º porque alguém na última curva me fez cair. Embora o resultado final seja mau, todo o trabalho até lá conta. E é isso que as equipas vêem, toda a progressão do piloto durante esse fim-de-semana.



Já rodou a mota da KTM de MotoGP. É muito diferente?

Sim, é uma mota com o dobro dos cavalos, pesa mais 10 quilos, tem travões em carbono. Requer muita adaptação a nível de pilotagem e compreensão de electrónica. Mas orgulho-me de ser das poucas pessoas que já teve oportunidade de andar na Fórmula 1 das duas rodas.



O que é mais importante na competição: o treino ou o instinto?

O instinto só funciona quando há bom treino. Nesta fase, o último classificado tem muito talento, e aquilo que nos difere uns dos outros é o trabalho, a mentalidade. Quando se fala de 1,5 ou 2 segundos de diferença do primeiro para o último, há que polir muito bem todo o detalhe técnico à volta desta pilotagem.



Para estar em forma para as provas, faz muito exercício físico?

Sim, 1h30 a 2h, todos os dias.



O que faz?

Ginásio, coordenação, estabilidade e resistência muscular, força, trabalho cardiorrespiratório. Trabalho com um preparador físico três vezes por semana. Nos outros três dias, faço exercícios cardio, como andar de bicicleta, correr ou natação.



Qual é o seu recorde de velocidade?

Não faço ideia, mas seguramente que já andei a mais de 330 km/h.



Quando está na mota, a 300 km/h, pensa no perigo?

Não. Ando de mota desde os 9 anos, fui evoluindo, a mota foi ficando mais potente, a velocidade foi aumentando. São coisas a que estamos habituados, é algo natural.



Quantas quedas é que já sofreu?

Não sei, mas parti três ou quatro ossos em 14 anos, portanto, para quem está num desporto que se diz perigoso, acho que não é muito.



Qual foi a sua pior queda?

Aquela em que caí e levei com a roda de trás da mota na cabeça e perdi momentaneamente os sentidos [na Áustria, em 2015]. Fiquei meio atordoado, isso é que assusta.



Como é a sua relação com os outros pilotos?

Não há relação. Este é um desporto individual, é cada um por si.



Tem algum ídolo?

O preferido é o Valentino Rossi, por tudo aquilo que já alcançou. Foi por causa dele que comecei a ver as pro- vas de MotoGP, sempre foi um ícone.



Já esteve com ele?

Sim. Estive em provas e também no rancho dele, em Itália.



Rossi tem 39 anos. No seu caso, vê-se nas motas até aos 40?

Estou a começar, não penso nisso. Sei que não vou andar nas corridas até aos 60 anos, agora, quando vou terminar? Talvez com 35, 40 anos.



O facto de ser famoso interfere na sua vida do dia-a-dia?

Não. É verdade que sou cada vez mais abordado para fotos ou autógrafos, e esse é um reconhecimento valioso, porque eu trabalho de capacete, as pessoas não me vêem a cara, e se me reconhecem na rua é porque seguem a minha carreira. Mas ainda consigo ir calmamente à praia, ao cinema ou ao centro comercial.



Gostava que houvesse mais portugueses no motociclismo?

Sim, seria bom para a cultura desportiva em Portugal, ajudaria a puxar um bocadinho mais pelo motociclismo.



E porque é que não há mais?

É difícil lá chegar, faltam oportunidades. Como as que estamos agora a criar com o troféu Oliveira Cup. Damos oportunidades às crianças de se iniciarem na velocidade.



Que conselhos dá aos miúdos que vêm à sua escola?

A mensagem passada nas corridas é: saberem lidar com as adversidades, serem persistentes, trabalhadores e humildes. E saberem escutar, saberem aceitar a crítica e não pensarem que são os maiores.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 724, de 15 de Março de 2018.