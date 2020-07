O piloto português Miguel Oliveira (KTM) ficou hoje "muito, muito feliz" com o oitavo lugar conquistado no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, um resultado que foi "melhor do que o esperado" para o piloto luso.

"Depois de sofrer um pouco nos treinos, acho que merecemos este resultado. Começar a temporada com um top 10 é melhor do que esperávamos", comentou o piloto de Almada, após a primeira prova da temporada, citado pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.

Apesar das boas indicações da corrida, Oliveira sublinha que "será preciso trabalhar muito para a próxima corrida", que se disputa no domingo, outra vez em Jerez de la Frontera.

De qualquer forma, o piloto da KTM diz estar "satisfeito" com o seu desempenho e "pela forma como a equipa respondeu positivamente depois de uma qualificação difícil".

Esta foi, também, a primeira corrida de Miguel Oliveira desde o GP do Japão de 2019, em outubro. "Estou contente e espero que possamos melhorar no próximo fim de semana", concluiu.

O oitavo lugar conseguido hoje permitiu ao português igualar o melhor resultado da sua carreira, conquistado no GP da Áustria de 2019.

Após a primeira corrida, Miguel Oliveira ocupa a oitava posição do campeonato, com oito pontos, a 17 do líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).