De ténis, camisa de ganga e calças com rasgões, Miguel Oliveira chegou à hora combinada com aao seu espaço Fan Club, na Charneca de Caparica, em Almada. O antigo armazém funciona como um misto de loja, museu e ponto de encontro para os mais de 2 mil fãs do piloto português – há ali objetos de merchandising como T-shirts e bonés, e ainda motas, capacetes, fatos e até taças.Miguel Oliveira autografou uma T-shirt e uma peça de uma mota e falou com um fã que ia assistir ao Grande Prémio do Qatar, que estava marcado para 8 de março e foi cancelado devido à epidemia de coronavírus. Miguel mostra-se resignado com as medidas de saúde, que praticamente cancelaram todas as provas desportivas a nível mundial.O piloto vai agora aproveitar para "recuperar melhor fisicamente" da operação ao ombro direito, feita a 3 de novembro. A lesão, em consequência de uma queda em inglaterra, em agosto, parecia insignificante, mas revelou-se complicada. "Ao fim de dois meses estava tão habituado à dor que não tinha noção da gravidade. O braço chegou a estar suspenso por um fio muito fino do tendão e poderia ter ido tudo à vida.Como pode ver no vídeo, Miguel Oliveira recordou como começou a sua ligação às motas, como a paixão pelo motociclismo lhe foi transmitida pelo pai, lembrou uma queda complicada que deu na Catalunha com 12 anos (quando perdeu os sentidos), falou dos perigos das corridas, fez um balanço da sua estreia no Moto GP, a categoria rainha da velocidade, e ainda apontou as suas ambições para os próximos anos.