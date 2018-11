A sua mãe, a estilista Yamê Reis, passou a ir à Nazaré todos os anos, em Outubro, para rezar à Nossa Senhora: "Foi ela que tirou a minha filha daquele mar", diz, ao telefone desde o Rio de Janeiro. Viu Maya crescer com vontade de se destacar: "Tinha de ser a melhor na escola e no ballet. Para isso, aproximava-se de pessoas mais velhas, que a pudessem ensinar. Sempre teve esse lado competitivo, talvez influenciada pelo pai". Ele, Fernando Gabeira, foi um exilado da ditadura militar, jornalista e deputado pelo Partido dos Trabalhadores, defensor da legalização da marijuana e do casamento homossexual.



Foi nesse meio intelectual e libertário que Maya e a sua irmã, quatro anos mais velha, cresceram no Rio de Janeiro, trocando várias vezes de morada devido à profissão do pai – residiram inclusivamente uma temporada na Alemanha. Nada fazia prever que a água fosse a vocação da mais nova: não gostava de natação e sentia-se incomodada com a areia da praia. Já no ballet, era craque. "Começou com dança clássica quando vivíamos na Alemanha mas no Brasil preferiu a contemporânea. Ela dormia e acordava com a roupa do ballet. Com 12 anos, já estava numa turma mais avançada e era assistente da professora. Achei mesmo que se ia tornar profissional", diz a mãe.



"Sou bem intensa. Foco-me a 100% no que gosto de fazer", explica a surfista. Mas Maya cansou-se das cinco horas de prática diária de dança e sapateado. Com 13 anos, descobriu as ondas através de um namorado surfista. Inscreveu-se na escola da Praia do Arpoador, perto de casa. "Era um esporte bem radical naquela época, ainda muito masculino. Era difícil ver-se uma mulher surfista. Topei o desafio de perceber porque não era um ambiente feminino", diz, contemplando uma série de ondas agigantadas pelo canhão nazareno.



Daí a querer ser pioneira foi um ápice. "Nunca gostei de fazer o que todo o mundo faz. Sempre achei chato", confessa. Tornar-se-ia a primeira mulher a surfar no Alasca. A ganhar cinco vezes o troféu de melhor performance feminina no XXL Big Wave Awards, prémio mais importante da categoria. A primeira em "picos" clássicos como Ghost Tree, na Califórnia, ou Teahuppoo, no Taiti.



Nesta última onda, sofreria o seu primeiro acidente grave e receberia os primeiros comentários machistas; Kelly Slater, referência máxima do surf mundial, disse que Maya não podia surfar ali porque estava a arriscar a vida. "Já vi vários homens quase se afogarem e serem tratados como heróis. O surf é conhecido como 'desporto dos reis' e talvez haja pessoas que acreditem que uma 'rainha' não caiba ali", disse ela, numa conferência feminista no Brasil.



Conquistou precocemente a sua autonomia. Aterrou na Austrália com 15 anos num intercâmbio de estudantes: "A desculpa era aprender inglês. Mas fiquei em Gold Coast e surfei todos os dias", recorda. Chegou a trabalhar como garçonete para poder viajar em busca das melhores ondas. "Na Austrália, peguei um trabalho durante duas semanas num bar em Surfers Paradise das 22h às 6h da manhã, em que demorava uma hora de ônibus para ir e voltar. No fim, o dono não me pagou. Fui roubada, foi horrível", recorda.



Com 17 anos, mudou-se de armas e bagagens para o Havai, onde o tamanho das ondas lhe começou a importar: "Já era fascinada por ondas grandes mas não tinha pensado que podia fazer aquilo. Idolatrava quem as fazia mas não me via ali. Quando vi as ondas de Pipeline e de Waimea mudei de ideias. Era o que queria fazer", diz. Deslizou na onda de Waimea em 2006. E nunca mais largou os vagalhões.



Começou a treinar para isso: fazia cursos de apneia com equipas de mergulho e aprendeu as técnicas de tow-in (surf de ondas grandes com recurso a mota de água). Com 20 anos, apareceram os primeiros patrocinadores. Integrou a equipa de Carlos Burle, No Rio, a mãe estava apavorada: "Quando quis surfar em Waimea os nadadores-salvadores não a deixaram entrar. Foram várias as barreiras que teve de ir superando. Não só com a família mas com o meio dela, porque não achavam possível uma menina surfar aquelas ondas", diz Yamê.



Havia reticências no meio da liberdade parental – a mãe não queria que ela surfasse na onda de Mavericks nem que visitasse a Indonésia. Maya foi a Mavericks às escondidas e só lhe ligou do hotel. À Indonèsia aterrou no dia do seu 18.º aniversário, quando já não precisava da autorização dos progenitores: "Ainda assim, conseguiu que uma amiga dela que vivia em Bali me fosse receber ao aeroporto com um bolo de anos e uma velinha", diz a surfista carioca.



Ouviu falar pela primeira vez da Nazaré aos 25 anos. Estava no Havai quando Keali’i Mamala, companheiro de equipa de Garrett McNamara, lhe falou sobre um pico em Portugal com um canhão subaquático com 3km de profundidade, ondas de 30 metros e onde as motas de águas se perdiam perto dos penhascos: "Nossa, onde era aquele lugar? Não era na Terra, não! Eu tinha de conhecer", recorda-se de ter pensado.



Chegou à vila portuguesa duas semanas antes do acidente. Dias antes, voou para Los Angeles, onde residia na altura, porque tinha trabalho e o carro mal estacionado. Mas não resistiu às notícias sobre a ondulação histórica que se aproximava e regressou à Nazaré.



Na fatídica manhã, ela e os seus três colegas brasileiros acordaram ainda no escuro com Miguel Prata, o colaborador local, a dizer que "a coisa estava séria". Tomaram o pequeno-almoço e equiparam-se à pressa. Havia tensão e ansiedade. "Quando a gente saíu da marina viu uma série gigante. Olhámos uns para os outros e pensámos 'Meu Deus, esse negócio está gigante'. Não tinha visto ainda a onda quebrar ali. Era uma nova Nazaré para mim", diz.



Felipe Cesarano foi o primeiro a tentar. Burle, na moto, perdeu o rádio. "Ali devia ter acabado. A gente não teve a frieza de falar que o rádio era essencial. Na Nazaré era tudo novo e nós não sabíamos que estávamos sem alguns aparatos que hoje todo o mundo precisa ali. Fomos na emoção. Foi um dos primeiros erros", confessa. Scooby era o próximo. Então, Maya disse-lhe que preferia surfar do que pilotar a moto. Largou a corda. Instantes depois, estava no fundo do mar. Tudo negro.



Há uma expressão brasileira, imortalizada no filme A Cidade de Deus, que diz: "Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come". Maya não fez nada disso. Ficou para pegar o bicho. Mudou-se para a Nazaré para olhar todos os dias para a onda que quase a liquidara e estudar a melhor forma de a domar.



Antes, submeteu-se à recuperação da fractura do tornozelo e a três cirurgias à coluna: "Sete ou oito médicos disseram-me que não podia continuar a surfar", diz. "Só o último que me operou me deu esperança de voltar a apanhar a onda da Nazaré". Foram horas intermináveis de reabilitação. Entretanto, mudou de prancha e de equipa, passando a trabalhar com o alemão Sebastian Steudner, outro big rider.



"A Maya precisava de recuperar fisicamente e de horas dentro de água para recuperar a confiança. Passou a treinar com o nosso cientista desportivo, o Prof. Djukic, que trabalhava com a selecção olímpica austríaca de ski. Desenvolveu-lhe um treino orientado por testes sanguíneos, com sessões até oito horas, exercícios de resistência e de força", explica Steudner.



Para trás, ficava uma década de trabalho conjunto com Carlos Burle, o surfista que lhe salvou a vida: "O acidente talvez tenha afastado a gente e não aproximado", diz Maya. "Foi uma coisa tão stressante para os dois lados que depois a gente precisou de continuar caminhando separadamente".



Recuperado o corpo, era preciso preparar a mente. "Tive problemas sérios de ansiedade, cheguei a ser internada. Continuo a ter acompanhamento médico para isso", diz. "A saída foi continuar treinada, tirar a pressão de cima, pensar que não voltar não seria a negação da minha felicidade".



Durante este processo, o surf foi intermitente e Maya chegou a trabalhar como apresentadora de televisão. Não se entusiasmou. O seu alvo continuava a ser o recorde feminino da maior onda. Em Novembro de 2017, já em forma, apanhou uma onda de 20 metros, mas caiu. "Fiquei muito abalada. Quando estava no fundo pensei que aquilo não me podia acontecer de novo", diz.



A desforra estava marcada para 18 de Janeiro de 2018. A brasileira completou uma onda de 20,9 metros, a maior jamais surfada por uma mulher. Mas a World Surf League tardava em reconhecer-lhe o feito: foi obrigada a lançar uma petição online para forçar a instituição a medir oficialmente a vaga. O anúncio de entrada no Guiness foi finalmente feito no passado dia 1 de Outubro. "Soube logo que tinha sido a melhor onda da minha vida mas vê-lo reconhecido foi o concretizar de um sonho", afirma, ostentando uma T-shirt com a inscrição "as raparigas conseguem fazer tudo".



O corpo da carioca pagou a factura da sua obsessão. "Fiquei muito doente, sabe? Vulnerável, mesmo. Apareceram-me doenças autoimunes, alérgicas, todas muito longas. Fiquei com queda de cabelo. Estava tendo sinais físicos de uma imunidade baixa e respondi a esses sinais travando mais", diz.



Já não se obriga a viajar meio país à procura de uma onda, reduziu as horas de treino e passa mais tempo a passear com "Naza", a sua cadela, ou a ver séries na Netflix. Está a tirar cartas de marinheiro para poder velejar. "Penso comprar um barco e navegar pelo mundo. Quero trabalhar no barco, transportar a minha cadela, amigos, convidados, gente para surfar", diz.



Mais uma actividade arriscada para uma mulher que se diz sentir mais viva quando está perto da morte. A mãe respira de alívio: "Pelo menos não é tão perigoso como as ondas grandes".

