Marco Chagas: “Na Volta de 1979 fui picado por uma abelha na língua. Inchou tanto que pensei que ia morrer"

"Venham para aqui, que estamos mais à vontade. Temos tempo, que guardei a tarde toda para vocês". Foi assim que Marco Chagas, de 63 anos, recebeu a SÁBADO no pátio em frente à sua casa, em Pontével, a vila do Cartaxo onde nasceu e sempre viveu.



No pequeno anexo onde está a bicicleta que usou nessa manhã, para cumprir os 50 km que faz quatro vezes por semana, o antigo ciclista guarda várias taças e recordações da sua carreira, com especial incidência para os da atualidade, em BTT. "Já fiz uns pódios na categoria de mais de 60 anos e tenho aí uns troféus, mas o mais importante são as aventuras", diz, explicando que já esteve em provas como o Titan Desert, de Marrocos, o Brasil Ride ou o Transportugal. Um gosto que já conseguiu passar à sua atual companheira, Maria Cravo. "Ela é excelente e tem conseguido óptimos resultados", afirma.



A entrevista durou mais de duas horas e foi feita no verão de 2019. Mas atualizamos alguns aspetos esta semana, numa breve conversa telefónica, aproveitando o pretexto do início da nova época de ciclismo em Portugal, com a Volta ao Algarve (19 a 23 de fevereiro).





Marco Chagas, que foi cinco vezes campeão nacional e ganhou a Volta a Portugal quatro vezes, recordou a infância e os principais momentos da sua carreira de 18 anos. Devido à grande extensão da entrevista, dividimo-la em três partes.



Qual foi a história mais caricata que lhe aconteceu no ciclismo?

Na Volta a Portugal de 1979, numa etapa na região de Trás-os-Montes, fui picado por uma abelha na língua. Ia a comer, comíamos pedaços de marmelada e fruta cristalizada, e uma abelha picou-me. Foi uma das coisas mais horríveis que passei na minha vida. Comecei a sentir o inchaço na língua, inchou tanto que eu pensei que ia morrer sufocado. Chamei o médico da Volta, mas ele não estava na zona. Quem me ajudou foi o enfermeiro, na ambulância que vinha no fim da fileira dos carros, ele deu-me um pedaço de gaze com éter, era fresco e fiquei um bocado com aquilo na boca e acabei por ir voltando ao normal.



E quedas, teve algumas?

Sim, mas felizmente nunca foram graves. Fiz duas fraturas na minha vida e curiosamente nenhuma delas foi a competir. Parti uma clavícula quando ia trabalhar. Ia de bicicleta, furei e deixei a bicicleta no meio de uma vinha. À hora de almoço, o senhor para onde eu ia trabalhar como electricista emprestou-me uma motoreta para eu ir lá tratar da bicicleta. Remendei a roda e voltei para o trabalho, levava uma mão na mota e outra na bicicleta. Claro que a certa altura, tinha andado 100 ou 200 metros, como a estrada era má, a bicicleta começou-me a saltar, eu a tentar segurá-la caí e fiz uma fratura de clavícula. Isto terá sido em 1974 ou 1975.



Estava no Sporting.

Sim, fui ao Sporting dizer-lhes que tinha a clavícula partida, e o massagista, o sr. Manuel Marques, fez um colete de ligadura elástica que me obrigava a andar direito. O certo é que fiz uma fratura mas nem fiz cirurgia nem nada e até hoje nunca me doeu nada.



E a outra fratura?

Parti o rádio e o cúbito da mão direita já com 31 ou 32 anos, quando estava no Louletano, numa brincadeira no início de época. Estava um mini-trampolim no pavilhão e o meu colega, o Paulo Ferreira, saltou. Eu também fui saltar, só que quando ia a meio percebi que ia bater com o rabo no chão e a minha reação foi pôr a mão. Aquilo era de tacos, e conforme pus a mão no chão senti o estalo.



E depois?

Fui ao hospital de Faro e tive a sorte de ter lá um ortopedista excelente. Eles já estavam a preparar o bloco e ele olhou para a mão e disse que não era preciso fazer nenhuma operação, porque os ossos partiram deireitinhos, não houve estilhaços. Chamou duas pessoas para o ajudarem, deu-me uma anestesia local, assentou-me a mão em cima de uma mesa, pôs os ossos todos direitos, fez gesso à volta do braço, foi fazer o raio X, estava tudo no sítio e não tive de ser operado. Ficou impecável.



Acabou a carreira com 33 anos, no Orima-Cantanhede. Custou-lhe deixar o ciclismo?

Não, nada. Eu fui sempre de ideias fixas: o que decido, está decidido e não me arrependo. Um ano antes disse à minha ex-mulher e aos meus pais que ia acabar a carreira dali a um ano e eles: "Vais deixar?" Sempre fui assim desde miúdo: decido e pronto. O Louletano acabou, havia ali uns contactos para ver para onde é que eu ia, os senhores do Orima falaram comigo e aceitei ir para lá, para Cantanhede. A questão é: o correr, a competição, isso é o melhor que há, ainda hoje gosto de correr com os meus amigos e se poder ficar à frente, fico. O pior é preparar isso. E quando se é profissional e todos os dias temos de nos levantar e dizer: "Para onde é que eu vou hoje?" "Quantas horas de bicicleta é que vou andar?" "Vou subir o quê?" Isso é que é duro. E depois os anos começam a acumular e quando sentimos que já não há aquela motivação… Pelo meio também houve uns sustos que fui apanhando com o trânsito.



Que sustos?

Há os camiões, os carros, o comportamento das pessoas nem sempre é o correto e às vezes apanhávamos ali uns sustos a treinar. Achei que já não estava para isso e deixei.



Mas ainda fez uma época em Cantanhede?

Sim, fui para o Orima-Cantanhede. Era uma equipa modesta, mas foram impecáveis. Fiz 5º lugar na Volta a Portugal, assisti à luta, muito interessante, entre o Joaquim Gomes e o Fernando Carvalho, que curiosamente só acabou no último dia, com o Fernando a tirar a camisol amarela ao Joaquim Gomes na Maia. Eu fiquei em 5º lugar, mas andei sempre ali com os primeiros, ainda fui o único português a ganhar uma etapa na Volta ao Alentejo, estava aí uma equipa espanhola muito forte que ganhava tudo. Saí satisfeito, não tive saudades nenhumas… quando tomamos uma decisão, a pior coisa é ficar com a ideia… se calhar… Não, o meu tempo foi aquele, fiz muito mais do que eu alguma vez na vida imaginei. Nos meus primeiros sonhos de criança eu queria era ir à Volta e ganhar uma etapa. Mas da primeira vez que lá cheguei ganhei logo três. Ganhar uma Volta? Ganhei quatro. Até ganhei cinco, mas pronto, uma não contou. E podia perfeitamente ter ganho mais, ganhei quatro mas podiam perfeitamente ter sido sete.



Naqueles dois anos em que houve a questão do doping, não chegou a acabar?

Não, porque antes do final houve a decisão e fiquei suspenso. Em 1984 estava em 1º, depois ganhou o Venceslau. Em 1987, quando ganhou o Manuel Cunha, eu era 2º, atrás do Raul Terebentino, que tinha ganho a camisola amarela numa fuga – mas ele estava ao meu alcance no contra-relógio. Com naturalidade teria ganho mais essas duas Voltas. Portanto, foram quatro, mas poderia ter ganho com naturalidade sete Voltas. Podem perguntar: mas como é que era possível? Era, até era fácil, não no sentido de que os outros tipos não prestavam para nada, mas as coisas proporcionavam-se assim. Também tinha boas equipas comigo, e era também a minha vocação para isso, porque se eu não tenho uma carreira internacional muito boa, pelo menos a nível nacional eu já tenho outro conhecimento, primeiro dos adversários, e depois da forma de correr.



Depois de parar ainda esteve ligado ao ciclismo como director desportivo durante cinco anos.

Estive dois anos na Tensai, uma equipa nova que foi criada em Santa Marta de Portuzelo, perto de Viana do Castelo – foi uma experiência muito interessante porque foi começar do zero, eles só tinham uma equipa mais jovem, e passaram alguns para a equipa principal.



A seguir esteve na Sicasal.

Na Sicasal-Acral também foi muito interessante, porque era uma equipa já com vários anos de história, aliás, já tinham passado os melhores anos, com vitórias na Volta. Nos três anos em que lá estive fizemos sempre o 2º lugar na Volta, que é a pior coisa que pode acontecer. Ganhámos coletivamente, mas individualmente fizemos três vezes o 2º lugar.



Correu mal.

Eu achava que devíamos ir mais além daquilo que fazíamos normalmente. Se calhar também quisemos ir demasiado longe, esprememos demasiado o limão, porque tínhamos uma equipa com 13 corredores, era um plantel muito curto para tanta coisa, que era fazer as corridas todas em Portugal, África do Sul (Vítor Gamito ficou em 2º), fizemos a Volta à Espanha, o Giro de Itália, nenhuma outra equipa portuguesa esteve na Volta a Itália até hoje. Só que depois chegávamos à Volta a Portugal e não ganhávamos por esta ou por aquela razão. E perante a qualidade da equipa e perante o investimento que foi feito ao longo daqueles anos todos pela empresa, decidiram acabar. Saí sem ser da forma como teria gostado.



Teve convites para voltar?

Tive, mas a questão é que com o fim da Sicasal eu decidi que o meu tempo de director desportivo tinha acabado. Andaram ali a sondar-me, mas não quis. Até deixei de fazer os próprios cursos de treinador, entendi que já não fazia sentido, que isso já não me motivava. Tive aqueles cinco anos, foram experiências marcantes, mas também muito duras, porque ser director-desportivo é complicado, porque dependemos dos resultados, e quando não se ganha é mau. Quando dependemos só de nós, pronto, não se ganha, não fui capaz, mas quando dependemos dos outros, mesmo que vejamos que eles se esforçam (e trabalhavam muito, tinha gente de grande qualidade na equipa), mas depois quem dá a cara é o director-desportivo, o treinador, e entendi que isso é uma coisa muito desgastante.



Atualmente apenas faz comentários na RTP? Está lá desde quando?

De forma seguida, desde 1997. Mas comecei a fazer comentários para a RTP em 1982 ou 1983. Ainda era corredor e já era convidado com regularidade para fazer comentários. E quando eu deixei de ser treinador, houve ali um ano, em 1996, em que não fiz nada, fiz apenas uma colaboração com a TSF. E a partir daí a RTP convidou-me para ser comentador regular. Gosto muito, pelo meio já fiz noutras estações, caso da Eurosport. A RTP tem dado muito apoio à modalidade, apesar de não ser um canal só de desporto, e tem transmitido muitas competições, nomeadamente a Volta à França e a Volta a Portugal.



Mas não está lá em permanência.

Não, mas nestes últimos anos a RTP também adquiriu um conjunto de competições da mesma organização da Volta à França, que vão desde o Paris-Nice, as Clássicas da Primavera, o Critérium do Dauphiné, mais o Paris-Tours, que acontece em outubro. Para além, claro, da Volta a Portugal.



Tem uma grande empatia com o público. É um dom que tem?

Acho que sim. Eu desde miúdo, apesar de só ter feito 6 anos de escola, que gosto muito de ler, de estar atento a tudo o que me rodeia. E não é só em relação ao ciclismo e ao desporto em geral. Eu com 18 anos sabia os nomes dos ciclistas todos que existiam no pelotão internacional. É verdade que não havia tanta gente como acontece hoje, e de países longínquos, da Austrália, os africanos… nesse aspecto o ciclismo hoje é muito mais abrangente. Mas foi uma paixão que me ficou. Acho que tenho algum jeito para comunicar, e ajuda o facto de ter experiência enquanto atleta, de ter passado por alguns dos principais locais e de ter conhecimento da própria actividade que desempenhei ao longo dos anos.



Tem filhos?

Uma filha. Fui pai novo, tinha 22 anos e estava na Força Aérea.



Como é que conheceu a sua primeira mulher?

Desde criança, andámos na escola, começámos a namorar aí com 17 ou 18 anos. E fomos pais com 22 anos, ela tem a mesma idade que eu e hoje já temos dois netos, dois rapazes.



E ligam ao ciclismo?

Para já não. São pequenos, o mais velho tem 10 anos e joga futebol no Cartaxo. Tem tradição familiar porque o pai foi um belíssimo jogador, a nível regional, Hugo Vieira, que jogou nas equipas aqui da zona, Rio Maior, Cartaxo. Conseguiu ser o melhor marcador do distrito de Santarém, bateu o recorde de golos numa época, que pertencia ao José Torres, que era de Torres Novas. Ele tem muito jeito para a bola, é um befiquista doente, o que não me agrada lá muito, mas pronto, sai ao pai. O mais novo tem 5 anos e não puxa para o futebol, é mais tranquilo.



Em 2011 criou um clube. Como surgiu essa ideia?

Quem teve a ideia foi o meu amigo e chefe da RTP, o Miguel Barroso, que costumava pedalar connosco, num grupo de pessoas que se encontravam regularmente nestes passeios de bicicleta, ali na zona do Vimeiro e da Lourinhã. Acabámos por ter ali um grupo grande e então ele disse: ‘Vamos criar um clube com o teu nome’. Eu na altura nem achei aquilo muito interessante, mas lá avançámos e agora temos o clube. Gostaríamos de nos encontrar mais vezes, mas fazemos uma assembleia anual, porque temos estatutos próprios, aproveitamos esse dia (a reunião é em minha casa) para fazer um passeio de BTT aqui na zona de Pontével. Ao longo do ano, quando dá para nos encontrarmos, encontramos.



Agora só anda de bicicleta de BTT?

Ando menos de bicicleta de estrada. Gosto muito, claro, é a minha paixão, só que tenho medo de andar aí na estrada. Os acidentes acontecem com demasiada regularidade. Vemos comportamentos assustadores, há pessoas que nos fazem tangentes, ou que vêm na nossa direcão porque nem nos vêem. Praticamente todas as semanas há notícias de pessoas que iam de bicicleta e sofrem acidentes graves ou morrem. Eu até moro numa zona tranquila, mas quando saio daqui faço uma escolha muito cuidadosa dos lugares para onde vou com a minha actual companheira, daí que eu faça muito menos uso da bicicleta fora de estrada.



É mais por questões de segurança?

Sim, mas também por gosto. Eu sou um bocado como o Peter Sagan, que sempre que pode vai fazer BTT. Eu acho que se fosse hoje atleta também teria de conciliar as duas vertentes. E acho que é uma coisa que se calhar terá tendência de acontecer mais no futuro com mais atletas. Aliás, já vemos isso a nível internacional com o ciclocross, com a pista. Não é que seja propriamente diferente o que se faz, porque afinal só é preciso pedalar, mas o comportamento das bicicletas, o comportamento do corpo… o BTT, nessse aspecto, até para mim, que já tenho uma idade avançada, é muito mais benéfico do que a estrada.



Mas participa em provas?

Sim, participo em eventos, digamos assim, mas não propriamente com a vontade de ganhar. Embora já tenha feito uns pódios, na categoria de mais de 60 anos, que é onde agora me incluo. Mas o importante é participar. Tenho aí uns quantos troféus, às vezes é mais um troféu de presença do que outras coisas, mas o importante disso são as aventuras. Já estive no Titan Desert, em Marrocos, por três vezes. Já fui fazer o Brasil Ride, que é uma corrida fantástica na zona de Salvador da Baía, com paisagens incríveis e muita dureza. Fui com colegas e amigos. Fiz outra coisa marcante, que foi um Transportugal, uma travessia de Portugal fora de estrada, de Bragança a Sagres, em nove dias. Foi das coisas mais incríveis que fiz. Aconselho a todas as pessoas que pedalam a fazê-lo, porque é de uma beleza espectacular, dá um conhecimento do nosso país visto de outros caminhos.



E o Caminho de Santiago?

Está nos meus projectos. Só não fui no ano passado do Porto até à Galiza porque tivemos dificuldade de conciliar a agenda com questões familiares, mas houve colegas meus que o fizeram em abril, por altura da Páscoa. Espero poder fazê-lo em breve com a minha companheira. Aliás, há aí uma possibilidade de ser já em maio.



Rui Costa ou Nélson Oliveira nunca correram a Volta a Portugal. Vamos ter cada vez mais os melhores ciclistas portugueses a apostarem logo numa carreira internacional?

Penso que sim, que é uma realidade. E o que acontece é que às vezes quando voltam já não estão em condições de discutir a vitória na Volta a Portugal. Tivemos nos últimos anos exemplos disso, como o José Azevedo, que foi dos nossos melhores corredores nestas últimas gerações e quando voltou a Portugal não conseguiu estar à altura daquilo que todos nós esperaríamos, que era lutar pela vitória. Tivemos o Sérgio Paulinho, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, com uma carreira internacional de grande nível… mas quando chegou a hora de regressar a Portugal, percebeu-se que dificilmente iria chegar à vitória na Volta. Provavelmente irá acontecer o mesmo com o Rui Costa, com o Nélson e com outros, porque eles saem cada vez mais cedo de cá para as equipas internacionais.



O Sporting acabou no ano passado a sua ligação à equipa do Tavira e deixou o ciclismo. Ficou triste com a decisão?

Claro que é sempre de lamentar, mas não foi propriamente uma grande surpresa. Percebi ao longo do último ano que a ligação dificilmente continuaria. E parece que nem houve qualquer justificação dos dirigentes em relação à saída. É um reflexo dos problemas por que o clube passou. Mas pelo menos o Tavira continua, manteve muitos dos cliclistas e é um clube com historial, numa cidade e numa região em que as pessoas gostam muito de ciclismo.



Não houve muito empenho do Sporting em relação ao ciclismo?

Com efeito, houve sempre pouca ligação do clube à equipa de ciclismo. Não havia o interesse que devia haver, e não foi só nesta direção, aconteceu também com as anteriores. Houve alturas em que tiveram um corredor a disputar a Volta a Portugal e nem lá foram. Veja-se a diferença para o FC Porto, com o presidente Pinto da Costa a marcar presença em muitas etapas.



No seu caso, ainda esteve dois meses no Sporting, no início de 2019, no apoio ao ciclismo…

Fui convidado pela direcção para ser consultor do clube para o grupo Sporting/Tavira, para tentar dar ali uma ajuda, dar uma colaboração e um conhecimento que o próprio clube e os dirigentes reconheciam que não tinham porque não é uma modalidade que dominam. E eu como sportinguista e como pessoa disponível aceitei. A minha ligação com o Sporting foi uma ligação simbólica, tive todo o gosto, colaborei na medida do possível na elaboração da equipa, mesmo não sendo aquela que eu gostaria que fosse, porque houve um ou outro corredor que acabou por sair por esta ou por aquela razão... o próprio Jóni Brandão estava lá e acabou por sair (já antes de eu chegar lá). Eu tentei ajudar na medida do possível, mas depois entendi que, por razões que não vale a pena estar a especificar, era melhor sair.



Mas quais foram as razões?

Se calhar é a minha maneira de ser, é a minha postura, o facto de o Sporting de hoje não ser o Sporting que eu conheci há 30 anos. Quando é assim, é melhor as coisas ficarem por ali, e foi o que aconteceu, mas continuarei a ser sportinguista.



Com a saída do Sporting, o FC Porto, que já era favorito a ganhar as principais provas, vai ficar ainda mais forte?

Bem, já no ano passado o principal opositor do FC Porto não foi o Sporting, que teve uma passagem discreta pela Volta. Este ano, a luta que se perspectiva com o FC Porto será com outras equipas, em especial a Efapel, que se reforçou e continua a ter o Jóni Brandão, o homem que tem dado muita luta e que tem estado mais próximo de ganhar. A questão é que tanto o Sporting como o FC Porto na verdade não têm equipas de ciclismo, associaram-se a outras já existentes. A nível de clubes temos o Boavista, o Louletano, o Tavira, mas que também estão ligadas a empresas. O Benfica tem estado afastado, pode ser que volte. Mas, se formos a ver, não é só em Portugal, na Europa também os grandes clubes não têm ciclismo. O apoio das marcas é fundamental no ciclismo, e sempre houve, por muito que algumas pessoas só vejam as cores das camisolas dos seus clubes.



A Efapel reforçou-se: quer dizer que Jóni Brandão este ano terá mais argumentos para tentar vencer os corredores do FC Porto?

É sempre relativo falarmos disso nesta fase, porque a época faz-se conforme as corridas forem acontecendo. O importante é a Volta a Portugal, e ganhar a Volta é ganhar a época. A equipa mais bem apetrechada é na mesma a W52-FC Porto, que teve algumas saídas e mudanças mas continua com uma estrutura muito forte. Houve, realmente, outras equipas que se reforçaram, mas só com o decorrer da época é que se vai perceber como está a relação de forças. Normalmente faz-se uma primeira avaliação no Troféu Joaquim Agostinho, que é em julho, antes da Volta a Portugal.