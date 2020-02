"Venham para aqui, que estamos mais à vontade. Temos tempo, que guardei a tarde toda para vocês". Foi assim que Marco Chagas, de 63 anos, recebeu a SÁBADO no pátio em frente à sua casa, em Pontével, a vila do Cartaxo onde nasceu e sempre viveu.



No pequeno anexo onde está a bicicleta que usou nessa manhã, para cumprir os 50 km que faz quatro vezes por semana, o antigo ciclista guarda várias taças e recordações da sua carreira, com especial incidência para os da atualidade, em BTT. "Já fiz uns pódios na categoria de mais de 60 anos e tenho aí uns troféus, mas o mais importante são as aventuras", diz, explicando que já esteve em provas como o Titan Desert, de Marrocos, o Brasil Ride ou o Transportugal. Um gosto que já conseguiu passar à sua atual companheira, Maria Cravo. "Ela é excelente e tem conseguido óptimos resultados", afirma.



A entrevista durou mais de duas horas e foi feita no verão de 2019. Mas atualizamos alguns aspetos esta semana, numa breve conversa telefónica, aproveitando o pretexto do início da nova época de ciclismo em Portugal, com a Volta ao Algarve (19 a 23 de fevereiro).





A carregar o vídeo ...



Marco Chagas, que foi cinco vezes campeão nacional e ganhou a Volta a Portugal quatro vezes, recordou a infância e os principais momentos da sua carreira de 18 anos. Devido à grande extensão da entrevista, dividimo-la em três partes.



Na primeira, que saiu na sexta-feira, dia 21, já ficou a conhecer a sua família (teve um tio ciclista que foi aos Jogos Olímpicos de 1960), pôde perceber como aprendeu a andar de bicicleta com o pai (aos 5 anos), descobrir que começou a trabalhar com 12 anos (numa casa fotográfica no Cartaxo), como foi a sua entrada no Sporting (o Benfica também o queria), porque foi campeão sem clube (mas usava uma camisola verde) e pormenores sobre a sua primeira Volta a Portugal (andou a pedir dinheiro para participar).



Hoje, dia 22, pode conhecer as suas aventuras em França com Joaquim Agostinho, saber pormenores sobre a queda que o deixou a chorar na berma da estrada nos Alpes, como o doping lhe custou a vitória na Volta a Portugal de 1979, como foi a proposta irrecusável do FC Porto, a chegada ao Sporting a convite de João Rocha, ou as performances nas Voltas à Madeira, ao Brasil e à África do Sul.



Por fim, no domingo, dia 23, descubra qual a história mais caricata que Marco Chagas viveu no ciclismo (mete abelhas), as quedas (teve duas fraturas, mas sempre fora de competição), o fim da carreira (com 33 anos), a passagem pela Sicasal como diretor desportivo, os comentários na RTP, a sua atual participação em provas de BTT, a sua última passagem pelo Sporting ou as previsões para a época de 2020.



Em 1979, ganhou a Volta, mas o triunfo foi-lhe retirado por causa do doping. O que aconteceu?

Eu estava na equipa do Lousa, com 22 anos, e fui um dos grandes protagonistas dessa Volta. Ganhei na estrada e uns dias depois, estava já em minha casa, recebo a notícia de que tinha sido desclassificado. Sobre isso, costumo dizer que foi um erro, não meu, mas de pessoas que trabalhavam comigo.



Mas quem, os médicos deram-lhe alguma coisa?

Não foi propriamente os médicos, mas as pessoas que nos apoiavam e que não tinham a noção, à época, de como é que as coisas aconteciam e de como é que as coisas se faziam. Eu, infelizmente, acabo por ser uma das vítimas de uma situação que se viria a repetir, e que no ciclismo, em particular naqueles anos, foi muito marcante, que era o conhecimento e a informação que não tínhamos em relação às substâncias e ao que era permitido e não era permitido.



Mas tomavam o quê?

Principalmente suplementos vitamínicos que nós entendíamos que não haveria problema. Naquela altura não havia muita coisa, eu só tenho novamente uma situação ligada ao doping em 1984 e em 1987, já no Sporting, que a mim me custou muito a utrapassar. Dei positivo com uma substância que eu entendia que nunca na vida poderia dar porque eu nunca tinha visto nada daquilo, que era um derivado da efedrina, e que supostamente poderia estar numas gotas, num xarope para a tosse, porque a efedrina é um estimulante respiratório. Eu já tinha a minha filha e sempre disse que, pela felicidade da minha filha, a única coisa que eu posso garantir é que nunca na vida tinha tomado qualquer substância que tivesse aquilo. A partir do que me aconteceu em 1979 eu fui sempre muito, muito cauteloso, por vezes até demasiado, porque às vezes nem vitaminas tomava exactamente para me precaver dessas situações. Deixei de correr em 1990, sempre com isso atravessado, nunca consegui perceber porque é que na minha urina, na altura, como dizia o responsável do doping, ficaram registados vestígios deste complemento proibido, que depois até deixou de ser proibido. Não questiono que estiveram lá os vestígios, o que questiono é como é que lá tinham chegado.



E qual foi a explicação?

Durante muito tempo não tive, mas depois em conversa com Luís Horta, muitos anos responsável pela Autoridade Antidopagem (Adop), estive numa acção em Tomar e enquanto conversávamos no final do colóquio, ele falou-me numa coisa que poderá ter sido, porque fui eu e mais três colegas meus do Sporting que acusamos o mesmo produto. Ele disse-me que possivelmente a questão do doping tinha a ver com os suplementos alimentares que havia, e na época realmente no Sporting davam-nos isso, porque o presidente João Rocha mandava vir dos EUA grandes bidons com suplementos alimentares. Era excelente, porque havia muito pouca coisa em Portugal, não havia barras energéticas, geis, todas essas coisas que hoje existem em termos de recuperação e hidratação. Quando isso começou a aparecer era uma maravilha, o João Rocha trouxe isso para o futebol e também facultou para as outras modalidades. Aquilo era ótimo, tinha sabor a morango e baunilha, vinha fresquinho, era uma festa. O pior foi que depois deu resultado positivo. Nessa conversa com o Luís Horta, foi a explicação que encontrei para isso, a única coisa que encontrei que viesse confirmar aquilo que eu sempre disse, porque eu pessoalmente nunca na vida iria ingerir o que quer que fosse. Ainda por cima, eu tinha sempre o cuidado de perguntar: o que é que isto tem? Tem sódio, tem magnésio? Ok, isso é permitido, agora se houvesse alguma coisa que eu tivesse dúvidas, não iria estar a tomar, para não ter de pagar com o doping, que foi uma coisa que me afectou negativamente em termos de carreira.



Em 1980 foi para França, para a equipa do Jean de Gribaldy…

Fui convidado pelo Joaquim Agostinho. Tive essa situação de doping na Volta a Portugal, em 1979, e ele convidou-me para ir correr para França. Como ele já tinha vivido uma situação semelhante por duas vezes, acho que por isso ele convidou-me. Fiz a Volta à França e foi uma experiência fantástica. Pelo meio tive ali uma limitação, porque vim a Portugal durante um período de descanso entre corridas e apanhei papeira, que é uma coisa complicada quando se apanha em adulto. Estive duas semanas sem poder sair de casa, mas acabei por ser escolhido para ir ao Tour, na altura eram 10 corredores por equipa.



E ficou em 41º.

Sim, fiz uma belíssima Volta à França, com 23 anos. E só não faço melhor porque houve um dia em que dei duas quedas na mesma etapa, nos Alpes. Caí na primeira vez numa molhada de ciclistas, num vale entre montanhas, alguém se descuidou e de repente estavam 20 ciclistas e 20 bicicletas todos embrulhados. Fiquei um bocado esfarrapado, mas levantei-me e continuei para tentar ir apanhar o grupo onde estava o Joaquim Agostinho. Era uma etapa de montanha daquelas a sério, com cinco ou seis montanhas. Como a minha bicicleta ficou em mau estado, tive que estar à espera que viesse o outro carro de apoio para me trazer a bicicleta suplente. Mas como não estava lá a minha, acabei por levar a do Joaquim Agostinho, que tinha mais ou menos a mesma medida.



E ainda acabou a etapa…

…a bicicleta, por andar em cima da grade nos carros… o pneu não estava muito bem, e na descida da outra montanha, numa curva rebenta-me o pneu de trás e fiquei todo esfarrapado, nas costas, braços, pernas… Fiquei tristíssimo, porque levava um equipamento que tinha estreado naquele dia e ficou todo rasgado. Mas consegui acabar a etapa. Foi um momento um bocado dramático porque fiquei todo esfarrapado na berma da estrada, sentado, e não tinha nenhum carro de apoio. Fiquei lá a chorar, achei que tinha acabado ali o Tour para mim, até que apareceu um salvador, um senhor da equipa Peugeot, que tinha ficado para trás para dar apoio a outros. Quando o vi fiz sinal, e ele viu-me ali com aquele ar, deve ter tido pena de mim, parou e deu-me uma roda de trás para substituir. Acabei a etapa, mas perdi ali muito tempo. E no dia seguinte também, porque tinha muitas dores, sobretudo nas costas. Consegui acabar e cheguei a Paris em 41º lugar. Mas se não fosse esse azar, acho que teria ficado nos 20 primeiros.



O Joaquim Agostinho ficou em que lugar?

Nesse ano terminou em 5º. Já tinha feito duas vezes o 2º lugar, e nesse ano foi 5º. E nessa etapa dos Alpes, em que eu caí, ele terminou em 2º ou 3º. E ele tinha estado com gripe, no dia do descanso nem saiu do quarto do hotel, muito doente. Eu antes de cair estive ali sempre com ele, ele até me dizia: ‘Vai-te embora, arranca’. E eu, mas está a brincar, eu queria era ajudá-lo. Mas ele foi melhorando e fez uma parte final muito boa.



Quem ganhou o Tour, o Bernard Hinault?

Não, o Joop Zoetemelk. Esse Tour fica para a história do ciclismo: o Hinault era líder, mas tinha um problema no joelho e abandona a Volta à França de camisola amarela. Nessa Volta à França choveu muito, a prova começou em Frankfurt, na Alemanha, e numa das etapas, penso que até foi nessa onde eu caí, como choveu o tempo todo, ele acabou por ter de desistir e foi operado ao joelho. Depois ainda ganhou outra Volta à França, mas nessa ele desistiu e quem ganhou foi o Zoetemelk. Já tinha ficado 4 ou 5 vezes em 2º e essa foi a única vez que ganhou.



Quais foram os grandes ciclistas com os quais correu?

Além de Hinault, Zoetemelk e Agostinho, o Kuiper, o Raymond Martin… já não havia Eddy Merckx nem Ocaña. Em 1984, quando voltei ao Tour, com o Sporting, apanhei o Hinault e o Laurent Fignon, e foi o Fignon que ganhou.



Qual o melhor ciclista que teve nas suas equipas?

O Joaquim Agostinho. Para mim e para os portugueses todos. Não é para sermos patriotas, mas ele era mesmo uma figura do ciclismo mundial. Eu fui testemunha disso. E já o apanhei com quase 40 anos. No entanto, ele era um fenómeno, como tivemos o Carlos Lopes e o Eusébio e temos hoje o Cristiano Ronaldo. A nível individual, o Joaquim Agostinho está ao nível do Carlos Lopes, foram os dois maiores atletas que tivemos no desporto português.



Saiu de França e foi para o FC Porto. Porquê?

Saí de França em 1981 porque a proposta do FC Porto era irrecusável. Falei isso com o Joaquim Agostinho e ele disse-me: ‘Tens de aceitar’. Ainda tentou junto do Gribaldy que ele subisse o meu ordenado, mas eu era estrangeiro e isso significaria tirar o lugar a dois franceses, porque o dinheiro que ele me pagava dava para pagar a dois ciclistas franceses. E eu estava no meu início de vida, tinha construído uma casa no ano anterior, que andava a pagar, eu ganhava em Portugal 15 mil escudos, fui para França ganhar 4 mil francos, que são 48 contos, e o FC Porto ofereceu-me 100 contos por mês, mais do dobro, e eu aceitei.



Como foi a sua prestação no FC Porto?

E 1981 não ganhei a Volta, mas ganhou a equipa, pelo Manuel Zeferino. E em 1982 ganhei eu. No ano seguinte saímos, eu e mais alguns colegas, foi o fim da era Américo Sá e a entrada de Pinto da Costa, houve ali mudanças, o director de ciclismo saiu e convidou-nos para ir para a Mako Jeans, na Trofa, e voltei a ganhar a Volta em 1983.



Depois, em 1984 foi para o Sporting?

Sim, o Sporting regressa com o ciclismo, tenho uma reunião com o presidente João Rocha, em que ele me convida, queria que voltasse eu e o Joaquim Agostinho, e eu aceitei.



Conseguia-se ganhar dinheiro e viver só do ciclismo?

Naquela altura os ciclistas já eram bem pagos e conseguia-se viver só do ciclismo. Não ganhávamos como os futebolistas, se calhar 15 ou 20 vezes menos, mas dava para juntar algum dinheiro e podia-se fazer uma casa, como foi o meu caso.



Mas conciliava o ciclismo com algum trabalho?

Não. A partir da minha saída da Força Aérea, em 1979, passei a dedicar-me em exclusivo ao ciclismo até final da carreira, em 1990. Depois ainda fui director desportivo cinco anos, e entretanto tive uma empresa de vending, que vendi há uns cinco anos.



O que é o vending?

São aquelas máquinas de snacks, águas e sumos que tinha instaladas em locais públicos, como escolas. Ainda tive isso uns 10 anos.



Estava com Joaquim Agostinho quando aconteceu o acidente fatal no Algarve?

Sim. Aliás, ganhei essa etapa da Volta ao Algarve, o acidente aconteceu à chegada a Quarteira, na avenida junto ao mar. Vem o pelotão todo, compacto, e eu vou a sprintar e não vejo, mas já na reta da meta há dois cães que entram na avenida e um deles vai embater na bicicleta do Joaquim Agostinho, que cai. Foi no penúltimo dia da prova, em Abril. Entretanto, há dois colegas que o ajudam e ele ainda corta a meta já a cambalear. Chega uma ambulância e ele diz que não quer ir ao hospital e vai para o hotel. Eu faço a cerimónia protocolar e vou ao hotel, só para tomar banho e descansar, porque há tarde tínhamos outra etapa. Quando cheguei fui vê-lo ao quarto: ele estava deitado ainda vestido, com a camisola amarela, tinha um saco de gelo na cabeça; foi a última vez que o vi e que falei com ele.



O que é que lhe disse?

Perguntei-lhe o que é que lhe doía, e ele: "Dói-me muito a cabeça". O Benedito Ferreira era o colega que estava com ele no quarto e contou que depois ele levantou-se para ir à casa de banho e caiu. Chamou o enfermeiro do Sporting, que estava lá com ele, o treinador pegou nele e levaram-no ao centro de saúde de Loulé, onde não fizeram nada, e daí seguiram para Faro, que também não tinha condições para se fazer a cirurgia que ele precisava. E o Joaquim Agostinho só chega às tantas a Lisboa, já demasiado tarde para se salvar.



E não o viu mais?

Ele ainda ficou uns dias em morte cerebral, e acontece aí uma das coisas de que maior mágoa guardo até hoje. Compreendo, mas não aceito muito bem que a equipa tivesse ido para a Volta à Colômbia: a Volta ao Algarve terminou no domingo e viajámos na 3ª feira para Madrid e depois para Bogotá. Foi das coisas que mais me custou na vida, foi fazer a mala para ir embora, porque eu percebi que dificilmente voltaria a ver o Agostinho, até pela maneira como os responsáveis da equipa e as pessoas falavam do caso. E foi na Colômbia, na partida da 4ª ou 5ª etapa, que soubemos que ele tinha morrido. Imagine para mim, e para todos os colegas, claro, mas eu em particular, porque tinha estado um ano com ele em França, tinha voltado para o Sporting com ele… e saber que estávamos a 12 horas de avião de distância, tanto que nem estive nas cerimónias fúnebres nem nada. Foi muito triste.



Ganhou a Volta a Portugal quatro vezes (FC Porto em 1982, Mako em 1983, e Sporting em 1985 e 1986). Qual foi a mais marcante?

Até por tudo o que se passou – e retiro a de 1979, que ganhei mas não contou –, a que mais me marcou foi a de 1984.



Porquê?

Porque até aí ninguém tinha ganho quatro Voltas a Portugal, nem o Joaquim Agostinho ou o Alves Barbosa (tinham três). E nessa Volta as coisas estavam muito complicadas, tínhamos uma equipa boa, mas os adversários eram muito fortes, em particular o Lousa. Tinham quatro candidatos a ganhar a Volta: o Manuel Zeferino, o Manuel Cunha, o António Pinto e o Fernando Carvalho; no Louletano estava o Cayn Theakston, que viria a ganhar a Volta [em 1988] já comigo como colega no Louletano. Nessa Volta de 1984 houve ali um jogo do empurra numa etapa em Trás-os-Montes, em Macedo de Cavaleiros, e como as outras equipas não ajudaram, os que iam nessa fuga chegaram com muito tempo.



Quem ficou na frente?

Foi o Benedito Ferreira, que tinha sido meu colega no Sporting e estava no Bombarralense. Eu fui recuperando tempo nas etapas de montanha, mas cheguei ao contra-relógio com mais de 2 minutos de atraso. Era na praia da Amorosa, em Viana do Castelo.



Era muito difícil recuperar?

Era, mas eu sabia que podia ser um momento histórico. À partida, aparece-me o presidente João Rocha, com aquele discurso da importância de vencer, até porque eu já tinha ganho no ano anterior. Eu lidava bem com a pressão, gostava de andar sempre de camisola amarela, ao contrário de outros, mas aquilo abanou-me ali um bocado, a responsabilidade, e no início as pernas parece que não reagiam muito bem. Demorou um bocado, mas depois, com o esforço, tudo passa. Não ganhei, fiquei em 2º, o 1º foi o António Pinto, mas consegui o tempo suficiente para ficar à frente do Benedito Ferreira e ganhei a volta por 15 ou 16 segundos. Foi um momento marcante. Foi uma tensão enorme, eu até chorei, que é uma coisa que raramente acontece. Hoje, o David Blanco já ganhou cinco vezes, mas continuo a ser o português com mais vitórias na Volta. Nem nos meus melhores sonhos pensei em ganhar quatro Voltas. Nem uma, quanto mais quatro.



Esteve no Tour. E nas Voltas a Espanha e Itália?

Estive na Volta a Espanha, com o Sporting, em 1987, mas não terminei, fiz uma lesão. A Vuelta era em Abril, era logo a primeira das três grandes provas, e nós não íamos com andamento para acompanhar aquela gente. Eles andavam muito.



E a Volta a Itália?

Faço não como corredor, mas como director da Sicasal, nos anos 90.



Também foi às Voltas à Madeira, Brasil e África do Sul.

Sim, ganhei a Volta da Independência do Brasil. Outra corrida internacional de prestígio que ganhei foi a Volta à África do Sul, primeiro em 1978 e depois em 1982, já no FC Porto. Foram muito bonitas. E porquê? Pela importância que isso representa para os emigrantes portugueses. E também ganhei na Madeira, em que venci o Venceslau em 1983, no último dia, no contra-relógio. A Volta à Madeira é muito complicada, são montanhas muito duras, e para aguentar o Venceslau era muito difícil, porque ele era muito forte na montanha.



Também era forte na montanha.

Eu estava sempre lá. Fiz 14 Voltas a Portugal e ganhei duas vezes no Alto da Senhora da Graça. Nesses anos nunca houve uma chegada à Torre, na serra da Estrela, mas houve às Penhas da Saúde e eu ganhei lá. E quando não ganhava estava sempre ali em 2º ou 3º, nunca saía muito prejudicado com as subidas e depois normalmente era nos contra-relógios que fazia a diferença. Mas também ganhei muitas vezes a sprintar. Fazia um bocadinho de tudo, era mais ou menos completo.



Tem as camisolas amarelas todas?

Todas, não. Mas das provas que ganhei guardei sempre pelo menos uma. Às vezes oferecia à equipa, aos meus colegas, quando usava mais do que uma vez tinha sempre o cuidado de dar aos colegas de equipa, mas guardei sempre pelo menos uma. Tenho uma camisola amarela de cada ano em que ganhei a Volta, uma de cada ano dos GP do Minho que ganhei, da Volta ao Alentejo, da Madeira, da África do Sul, do Brasil. Guardava sempre, assim como as camisolas de campeão nacional, faz parte do meu espólio e da minha história de vida.



Na altura tinham cuidados com a alimentação? Podiam beber álcool?

Diria até que tínhamos mais cuidados do que hoje. Havia ali um rigor que considero que era excessivo na maneira como nós, dentro das equipas, as pessoas responsáveis, entendiam, porque eles não tinham grandes conhecimentos. Os nossos treinadores tinham sido corredores, não tinham formação, grande parte deles não tinha feito qualquer tipo de cursos mais pormenorizados, era a experiência acumulada do que tinham vivido enquanto atletas e líderes de grupos. Quando fui para o Sporting só comíamos, às refeições, nos dias de corrida, bife grelhado e arroz; ou então pescada cozida. Era uma coisa horrível: ainda hoje não consigo comer pescada cozida. E o bife, só se não houver mais nada. Foi um trauma.



Porque é que comiam sempre o mesmo?

Porque entendiam que assim é que era bom. Tudo o que fosse refugados, bacalhau, achavam que não era alimentação para um atleta, coisa que hoje está mais do que provado que é errado, o que importa é diversificar. Em relação ao álcool, já na fase final da minha carreira, muitas vezes até os próprios colegas e directores diziam para bebermos um copo de vinho ao jantar, e bebíamos, ao almoço não. Mas naqueles 18 anos da minha vida profissional eu raramente bebi álcool.



Os profissionais do Tour têm cinco bicicletas. Quantas tinha?

Tínhamos uma, e uma suplente para a equipa, que era para usar em casos de extrema necessidade. Mas isso já numa fase mais adiantada. Nos primeiros anos em que corri nós comprávamos bicicletas, sapatos, meias, luvas, tudo. A equipa só nos dava calções e camisola, às vezes tínhamos dois equipamentos. Por isso, quando cheguei a França e me deram cinco equipamentos pensei logo: isto metade vai já para casa, porque não os vou usar. Mas nos últimos anos era diferente, as marcas é que davam as bicicletas. Tínhamos uma bicicleta de estrada e outra para contra-relógio, no meu caso fui eu que a comprei. Agora, os atletas já têm outros apoios. Na minha mala de viagem iam seis pneus, e era eu que os comprava. Depois, o mecânico, quando via que os pneus estavam a ficar gastos, mudava-os, isto se não houvesse nenhum furo pelo meio.