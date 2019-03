"Não fazem ideia do que ele representa para mim", afirmou LeBron que superou Jordan em número de pontos marcados. LeBron é o quarto melhor marcador da NBA.

LeBron James afirmou que Michael Jordan foi "uma inspiração" na carreira de basquetebolista, após ter superado na quarta-feira o lendário ex-jogador como quarto melhor marcador da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).



"M. J. [Michael Jordan] foi uma inspiração, sempre quis ser como ele. Não fazem ideia do que ele representa para mim", afirmou LeBron, que, com os 31 pontos apontados na derrota dos Los Angeles Lakers frente aos Denver Nuggets, por 115-99, alcançou a marca de 32.293 pontos na NBA, superando Jordan (32.292).



LeBron tem agora à sua frente apenas Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928) e Kareem Abdul-Jabbar, o melhor de sempre, com 38.387 pontos concretizados na carreira.



"Já fiz muitas coisas na minha carreira, esta é mais uma", disse LeBron James, acrescentando: "Eu era um rapaz de Akron, no Ohio, que precisava de uma inspiração, de uma influência positiva. M. J. foi isso para mim".



Na noite em que ultrapassou Jordan na lista dos melhores marcadores de sempre na NBA, LeBron James homenageou o lendário jogador dos Chicago Bulls, escrevendo nas suas sapatilhas: "Obrigada M. J., 23", em referência também ao número envergado pelo antigo jogador.



Desde a estreia na NBA, em 2003, LeBron marcou uma média de 27,1 pontos por jogo.