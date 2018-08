O tenista português vai defrontar Marcel Granollers no último torneio do 'Grand Slam', que vai decorrer em Nova Iorque.



O tenista português João Sousa vai defrontar Marcel Granollers na primeira ronda do US Open, último torneio do 'Grand Slam', que vai decorrer entre 27 de Agosto e 9 de Setembro em Nova Iorque.



Ao número um nacional e 67.º do ranking ATP havia calhado em sorte um qualifier, e ao final da noite de sexta-feira, após a conclusão das fases de prévias e respectivo sorteio, ficou a saber que vai disputar a passagem à segunda jornada com o velho conhecido espanhol Granollers.



O tenista natural de Barcelona detém, aos 32 anos, um palmarés com quatro títulos individuais ATP, conquistados em Houston em 2008, Gstaad e Valência em 2011 e Kitzbuhel em 2013, e actualmente figura no 107.º lugar a tabela mundial, depois de ter chegado a ser 19.º em 2012.



No US Open, o melhor desempenho de Granollers data de 2013, quando atingiu a quarta ronda e só foi travado pelo então líder mundial, Novak Djokovic, mas o espanhol não vence um encontro em torneios do 'Grand Slam' desde a segunda jornada do 'major' americano de 2016. Em pares, sagrou-se vice-campeão juntamente com Marc López nas edições de 2014 do US Open e Roland Garros.



Apesar dos dois troféus de categoria 'challenger' alcançados pelo catalão esta temporada em Banguecoque, o campeão do Estoril Open é teoricamente favorito para o encontro de estreia em Flushing Meadows, agendado para terça-feira.



Além do ranking superior, João Sousa, que tem como melhor resultado em Nova Iorque a terceira ronda em 2013 e 2016, dispõe de uma vantagem no confronto directo. Em quatro embates, o vimaranense venceu os três últimos, no Rio de Janeiro, em 2014, em São Petersburgo em 2015 e no Masters 1.000 de Madrid em 2016, tendo cedido apenas em 2012 na primeira ronda de Roland Garros.