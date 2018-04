O tenista português João Sousa assumiu hoje a esperança de fazer um "bom torneio" no Estoril Open e garantiu estar a "cem por cento" para a prova que arrancou hoje, com o ‘qualifying’, no Estoril."Sinto-me bem. O ‘feeling' não quer dizer nada. Estou a cem por cento, o importante é trabalhar bem, estar motivado e no fim fazem-se contas", afirmou o jogador, de 29 anos, acrescentando: "Cada semana é um novo desafio e esta semana vai ser mais um. Espero jogar a bom nível e fazer um bom torneio."Em declarações aos jornalistas após uma sessão de autógrafos e antes de conhecer a definição do sorteio do quadro principal masculino, o número 67 do ranking mundial elogiou também o lote de tenistas confirmados pela organização, apesar das desistências dos cotados Nick Kyrgios e David Ferrer."Independentemente dos jogadores que não vêm - e há jogadores muito bons que não vieram, como o Nick Kyrgios e o David Ferrer -, penso que há um leque de jogadores muito bom: Kevin Anderson, Pablo Carreno Busta ou o Albert Ramos. São jogadores que já fizeram bons resultados aqui e que gostam de jogar em Portugal. O torneio está fortíssimo", vincou.Sem esconder a expectativa pela "melhor semana do ténis português", João Sousa mostrou-se também satisfeito pela evolução da presente temporada, onde sobressaem as participações nos Masters 1000 de Miami, onde chegou aos oitavos de final, e Paris, em que se ficou pelos 16 avos, e nos quais bateu os top-10 David Goffin e Alexander Zverev, respectivamente."Independentemente dos resultados, o trabalho que temos feito de treino é o mais importante. Temos trabalhado muito bem, nos últimos meses temos tido bons resultados, o que é sempre importante, independentemente da superfície. Consegui adaptar-me bastante bem às condições de terra batida e à transição que nem sempre é fácil", finalizou.O quadro principal do Estoril Open disputa-se de 28 de Abril a 6 de Maio.