Depois do sucesso do vídeo feito em outubro de 2019, em que surge nalgumas zonas emblemáticas de Coimbra a acelerar no seu carro de corridas, Filipe Albuquerque decidiu voltar à cidade onde nasceu e vive com a mulher e as duas filhas (sempre que não está a participar em provas por todo o mundo). No passado mês de novembro, poucos dias depois de ter sido 3º nas 4 Horas de Portimão, o Oreca de 600 cavalos com que Filipe venceu as míticas 24 Horas de Le Mans atravessou a Porta Férrea e ficou estacionado no Pátio das Escolas (o que suscitou a curiosidade de muitos estudantes). O piloto foi até à Biblioteca Joanina procurar, no meio dos 60 mil livros (os mais antigos do século XVI) "inspiração" para tantas vitórias.Este novo vídeo (que pode ver em primeira mão no site da) celebra a melhor época de sempre de Filipe Albuquerque, que além de ganhar em Le Mans foi campeão europeu e mundial em LMP2, a segunda categoria do automobilismo de resistência, integrado na equipa United Autosports – teve como colegas os britânicos Phil Hanson e Paul di Resta.esteve lá e mostra-lhe os bastidores das filmagens e traz-lhe ainda um excerto da entrevista (que pode ver aqui) feita com o piloto de 35 anos.Já tive alguns anos bons, como 2006, quando ganhei o campeonato da Europa e do Norte da Europa de Fórmula Renault; ou 2010, quando ganhei a Corrida dos Campeões contra o Michael Schumacher, Sébastien Loeb e Sebastian Vettel. Mas nunca ninguém tinha conseguido isto: vencer em Le Mans e os títulos mundial e europeu no mesmo ano.É verdade. Aliás, da primeira vez que fui a Le Mans, nem sequer participei porque fomos abalroados por um carro na primeira hora. Era um colega de equipa que ia a guiar, começou a chover, ele abrandou, bateram-lhe por trás e tivemos de desistir.