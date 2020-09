Com exceção de três semanas de férias por ano, Fernando Pimenta treina todos os dias. "Nem que chova pedra", passa duas horas no ginásio, vai correr, nadar ou andar de bicicleta ou cumpre 16 km a nadar no rio Lima, na barragem da Aguieira ou em Montemor-o-Velho.

Agora, depois de ter conquistado mais três medalhas na Taça do Mundo, no fim de semana de 26 e 27 de setembro, chegam as merecidas férias. "Vão ser três semanas sem fazer desporto", garante à SÁBADO, até porque a pré-época vai ser longa, pois em função da Covid-19 vai haver menos provas. "Sei que a Federação Portuguesa de Canoagem e os treinadores já estiveram reunidos para definir a época de 2021, mas penso que será só em termos nacionais. A nível internacional ainda não sei como vai ser, mas nunca devo voltar a competir antes de abril", assegura.

Há atletas que depois de tantas medalhas já nem sabem bem quantas ganharam. Mas esse não é o caso de Fernando Pimenta, que chegou às provas da Taça do Mundo, em Szeged, na Hungria, com a ambição de atingir as 100 medalhas internacionais. "Tenho o meu currículo atualizado, e por isso sabia que já tinha conquistado 97 medalhas internacionais e que se queria chegar às 100 tinha de ficar no pódio nas três provas em que ia entrar. Era um objetivo difícil, mas ainda bem que consegui", destaca, tendo arrecadado o ouro em K1 1000 e 5000 e a prata em K1 500.

O canoísta, de 31 anos, diz que não se cansa de ganhar medalhas. "O objetivo é sempre conseguir mais e mais. É para isso que trabalho, para ganhar". E quanto a espaço lá em casa, para mais medalhas? "Isso não é problema, espaço para medalhas há sempre. E se não há, arranja-se". Agora, diz o atleta de Ponte de Lima, "para ter um currículo perfeito só me falta um ouro nos Jogos Olímpicos [o que ele espera conseguir já em 2021] e um ouro nos Jogos Europeus, porque tenho uma prata em Londres 2012 e quatro pratas nos Jogos Europeus".

Num desafio lançado pela SÁBADO, ele escolheu os objetos mais marcantes da sua carreira, que começou em 2001 e já lhe valeu a conquista de 100 medalhas só em provas internacionais. "Há coisas que são sagradas, não as vendo por nada". Eis alguns objetos e as histórias que lhes estão associadas.

Medalha de prata nos Jogos Olímpicos

Não é a preferida, mas a preferidíssima. Falamos, claro, da medalha de prata conseguida em K2 1000 metros nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, em parceria com Emanuel Silva. "Ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos, uma competição de excelência e para a qual se apuram muito poucos, é único. Não a trocava por 10 de campeão do mundo. E penso que qualquer atleta faria o mesmo, mesmo que fosse só de bronze".

Fernando Pimenta experimentou a canoagem com 11 anos, numa altura em que já estava farto da natação, que praticava desde os 4. "Ganhei a primeira medalha com 13 anos, mas não me lembro bem. A primeira vez que fui campeão nacional foi em 2004, com 15 anos [em parceria com Arlindo Malheiro]. E todos os anos ganhei medalhas. A nível internacional, as exceções foram 2006 e 2008", diz. Destaca os três títulos de campeão do mundo, os oito de campeão da Europa, os 18 ouros em Taças do Mundo e as quatro pratas nos Jogos Europeus.

Nunca lhe propuseram fazer um espaço museológico para mostrar os seus troféus, fosse a Câmara ou o Clube Náutico de Ponte de Lima (onde esteve de 2001 a 2018, quando se mudou para o Benfica, e onde tem expostas, no bar, algumas camisolas, entre elas a que ganhou mais títulos nacionais – foram 15). Mas, se o fizerem, não vai aceitar. "As medalhas são para estar sossegadinhas em casa. Não pelo valor monetário, até porque são só banhadas a ouro ou prata, mas pelo simbolismo".

Pagaia usada nos Jogos de Londres

"As pagaias têm muito que se lhe diga, porque as conchas, ou pás, têm diferentes tamanhos, modelos, formas e ângulos. A pá esquerda e a direita podem não ser simétricas. Há atletas que remam com um ângulo de 70 graus, outros com 80, eu, neste momento, estou a remar com 63 graus. O comprimento também varia. A minha tem 2,17 metros, mas não há limites, quem quiser pode levar um monstro, só tem de ter força para a arrastar", diz Fernando Pimenta. A ideia é conseguir conciliar a força com a velocidade e a melhor técnica.

Neste momento tem 15 a 18 pagaias. "Devido ao desgaste, convém mudar de dois em dois anos. Às vezes, as marcas contactam os atletas e dão-nos uma para experimentar. No meu caso, até 2009, usava uma pagaia de uma marca da Lituânia, mas depois mudei para uma marca eslovaca."

A preferida é a que usou quando venceu a medalha de Londres 2012, que tem em casa, tal como a do Rio 2016 – ia bem encaminhado para chegar às medalhas, mas foi travado pelas algas que apanhou na água e acabou em 5º. "A pagaia não tem culpa, mas depois disso decidi mudar o tamanho da concha e nunca mais a usei. E a dos Jogos de Londres também está guardada. Os objetos tornam-se especiais, sagrados. Se me dissessem que me davam 200 milhões de euros por essa pagaia, não a vendia".

O caiaque de campeão mundial

Tem seis caiaques, embora só use dois nas competições. "Sou muito apegado ao meu material. Mas também convém mudar de dois em dois anos." Os caiaques são feitos pela Nelo (a empresa, criada em 1978 pelo antigo canoísta Manuel Ramos, é a nº 1 mundial e tem uma fábrica em Vila do Conde), custando 2.500 a 3.000 euros. Em fibra de carbono, pesam 12 kg.

O caiaque pode ser feito por medida. "No meu caso nunca aconteceu, até porque podemos sempre ajustar a posição do assento ou dos finca-pés", diz Fernando Pimenta, que colaborou com o fabricante na elaboração dos três últimos modelos. "Estive nos testes, a dar a minha opinião, e até acabei por ficar com um protótipo. Competi com ele durante algum tempo e ainda o tenho guardado, juntamente com o barco dos Jogos de Londres (a meias com o Emanuel Silva)", diz.

Começou o ano de 2019 a competir com o mesmo que usou no Mundial 2018, em Montemor-o-Velho, onde viveu um momento emocionante por ter sido campeão mundial em K1 1000 e K1 5000 metros "em frente à família e amigos e com o público todo a vibrar". Mas entretanto mudou para um caiaque novo, que foi o mesmo que usou no passado fim-de-semana, quando venceu as duas medalhas de ouro e uma de prata na Hungria. "É muito semelhante ao anterior", diz.

Troféu Game of Pimenta

Nem é grande fã de Guerra dos Tronos (ficou-se pela primeira temporada da série e prefere Narcos), mas sentiu-se "muito honrado" pelo convite feito pela Federação Portuguesa de Canoagem, que usou a sua imagem para divulgar o Mundial 2018. "Fui fotografado num estúdio, no Porto, numa cadeira de palha, e depois fizeram a montagem com as pagaias." A Federação criou ainda a mascote Pimentinha, que também o deixou orgulhoso.

"Hesitei – podiam pensar que me estava a pôr em bicos de pés –, mas aceitei. Tenho construído uma boa imagem e achei que poderia ajudar a promover a modalidade", diz. "Tem havido um grande crescimento. Quando comecei, no Náutico de Ponte de Lima, íamos para as competições numa carrinha de nove lugares. Agora, o clube, que tem 250 atletas federados, chega a levar 90 para as provas. São dois autocarros e dois atrelados carregados de caiaques."

Fotografia de apoio para os Jogos do Rio

Escolheu a foto, com a frase "Carrega Pimenta" escrita com 84 caiaques e canoas no rio Lima, por marcar a sua ligação umbilical à vila minhota. "Foi uma ideia de alguns amigos meus e ficou espetacular. Deram-ma no jantar de boa sorte que fizeram antes da minha partida para os Jogos do Rio de Janeiro", conta.

Fernando Pimenta passa mais de 200 dias por ano em estágio, em sítios tão diferentes como Montemor-o-Velho, Sevilha ou Cidade do México. Mas Ponte de Lima é o seu "porto seguro". É lá que vivem os pais e o irmão mais novo, João, de 16 anos (a irmã, Ana Rita, de 27, é enfermeira na Força Aérea, na ilha Terceira), e também a namorada, Joana, com quem está há 15 anos. "Ela também é canoísta, em 2018 conseguiu um brilhante 5º lugar no campeonato do mundo de maratonas (26 km), e por isso percebe que um atleta precisa de ter os seus espaços e momentos e de cumprir certas regras e hábitos. Mas não é fácil ter essa compreensão."

Troféu Cosme Damião

Ter sido eleito Atleta de Alta Competição do ano na estreia pelo Benfica (2018) foi "um marco importante". "Foi pena não ter ido à gala de entrega dos prémios, mas estava no México."

Assinar pelo Benfica trouxe-lhe desafogo financeiro. "É triste dizer isto, mas só em 2018, com 29 anos, é que comecei a fazer descontos para a Segurança Social. Antes disso, apenas recebia perto de 1.400 euros pela bolsa olímpica, e porque estou no escalão máximo, devido aos meus bons resultados. No nosso país, as modalidades continuam a não ser reconhecidas, e ser atleta não é uma profissão. Há pouco tempo estive a falar com canoístas espanhóis, e quando lhes disse que recebia 16 mil euros por ano do Comité Olímpico, ficaram espantados. ‘Nós recebemos, no mínimo, 50 mil’, disseram, e isto fora o que podem ainda obter dos clubes e patrocinadores. No ano em que fui aos Jogos de Londres, tive de investir 6 mil euros do meu bolso, para pagar estágios e material."

Apesar da ligação ao Benfica, Fernando Pimenta manteve-se em Ponte de Lima. "Não fazia sentido mudar-me para Lisboa e ir treinar no rio Tejo, que não tem grandes condições para a canoagem. É preferível continuar com as minhas rotinas."

Quando terminar a carreira (ambiciona ir aos Jogos Olímpicos de 2021 e de 2024, e depois, com 35 anos, "depende de como estiver o corpo, até porque a alta competição não dá saúde a ninguém"), espera manter-se em Ponte de Lima, a fazer algo ligado ao desporto, que é o curso que quer tirar, depois de já ter desistido de Fisioterapia e de Reabilitação Psicomotora, pois "era impossível conciliar" as aulas com os dois a quatro treinos diários. "Ninguém sabe o futuro, mas vejo-me daqui a 10 anos a continuar a viver aqui, com filhos e uma família estável e feliz", nota o canoísta, que vai ser pai, algo que lhe dá "ainda maior motivação".



NOTA: este artigo foi publicado originalmente na SÁBADO nº 799, de 22 a 28 de agosto de 2019, sendo atualizado a 29 de setembro de 2020 para incluir as medalhas conseguidas na Taça do Mundo, na Hungria.