O basquetebolista Stephen Curry estabeleceu no domingo um novo recorde da NBA, ao conseguir pelo menos cinco triplos em sete jogos consecutivos.

Stephen Curry estabeleceu no domingo um novo recorde da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao conseguir pelo menos cinco triplos em sete jogos consecutivos, no triunfo dos Golden State Warriors frente aos Brooklyn Nets, por 120-114.



Curry assinou 35 pontos no encontro, 21 dos quais em triplos, melhorando o registo de jogos seguidos com pelo menos cinco triplos de George McCloud, que, em 1995/96, então ao serviços dos Dallas Mavericks, o conseguiu em seis.



Kevin Durant e Klay Thompson juntaram, respetivamente, 34 e 18 pontos à conta dos bicampeões, que lideram a conferência oeste, com seis triunfos e uma derrota.



Já os Oklahoma City Thunder conseguiram o primeiro triunfo da temporada, após quatro desaires, ao vencerem em casa os Phoenix Suns, por 117-110, com os contributos de Paul George e Russell Westbrook, cada um com 23 pontos.