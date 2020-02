O antigo árbitro Duarte Gomes chamou à atenção através da sua conta de Facebook para um gesto de fair-play de uma criança do Sporting num jogo de benjamins da AF Lisboa contra o Benfica.O árbitro assinalou um penálti depois de um jogador do Benfica (que não evitou as lágrimas) ter aparentemente cortado a bola com o braço no interior da área mas o miúdo do Sporting foi ter com o juiz e explicou que o corte foi feito com a cabeça, pelo que não deveria haver grande penalidade. O árbitro mostrou-lhe o cartão branco, que premeia o fair-play.