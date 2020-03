Coronavírus Jogador da NBA que gozou com pandemia está infetado

Sentado atrás de uma mesa durante uma conferência de imprensa, o "poste" dos Utah Jazz Rudy Gobert decidiu terminar as entrevistas tocando em todos os microfones e gravadores em cima da mesa, numa atitude que tem sido classificada como infantil. Durante esta noite foi revelado que Gobert é o primeiro atleta da NBA, a liga profissional de basquetebol dos EUA, infetado com o coronavírus Covid-19 . Depois deste resutlado, a NBA, que estava a ponderar realizar os jogos à porta fechada, decidiu suspender todas as partidas por tempo indeterminado.

"O resultado do teste foi divulgado pouco antes da partida do jogo de hoje [quarta-feira] à noite entre os [Utah] Jazz e os Oklahoma City Thunder na Chesapeake Energy Arena. Naquele momento, o jogo (...) foi cancelado. O jogador afetado não se encontrava na arena", pode ler-se no comunicado da NBA que anunciava que Gobert havia ficado infetado.