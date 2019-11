Carolina Duarte conquista prata nos Mundiais paralímpicos de atletismo

A portuguesa Carolina Duarte conquistou hoje a medalha de prata nos 400 metros, escalão T13, dos Campeonatos Mundiais Paralímpicos de Atletismo, que estão a decorrrer até dia 15 de novembro, no Dubai.Carolina Duarte que partiu na pista exterior, terminou a prova para atletas com deficiência visual no segundo lugar, com a marca de 57,46 segundos, sendo apenas superada pela brasileira Rayane Soares da Silva (57,30 segundos, recorde pessoal).A velocista portuguesa garantiu a abertura de uma quota para Portugal na modalidade de atletismo para os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Esta é a segunda vaga no atletismo, ao que se somam as quotas também já conquistadas pelo boccia (10), paracanoagem (1) e paraciclismo (1).Também hoje, na capital dos Emirados Árabes Unidos, disputou-se outra final com portugueses, os 100 metros da categoria T51 (cadeiras de rodas), com Hélder Mestre a ser quinto (24,15 segundos) e João Correia (24,57) sexto.Quanto a Luís Gonçalves, assegurou a passagem às meias-finais dos 400 metros T12 (deficiência visual).