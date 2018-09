O árbitro de ténis dirigiu finais com Federer, Nadal, Agassi ou as irmãs Williams. No dia 8, Serena Williams chamou-lhe "ladrão". Recorde a entrevista que Carlos Ramos deu à SÁBADO em 2010.

A 4 de Fevereiro de 2010, a SÁBADO publicou um artigo com Carlos Ramos, o árbitro de ténis português que no sábado, dia 8 de Setembro de 2018, dirigiu a final do US Open entre Serena Williams e Naomi Osaka. Ramos puniu Williams com três violações de conduta. Serena Williams agrediu verbalmente o árbitro, chamando-o de "mentiroso e ladrão", por este a punir por ter recebido instruções da bancada - o treinador de Serena confirmou que o fez, embora diga que a sua pupila não o ouviu - e acusou-o de "sexismo".



Recorde o artigo com Carlos Ramos, publicado em 2010.



Num jogo a 18 de Janeiro de 2008, entre Rafael Nadal e Gilles Simon, tinha uma claque a apoiá-lo a si, como árbitro. O que pensa desta atenção?

As estrelas são os jogadores. Os árbitros só estão ali a prestar um serviço, aos jogadores e ao ténis.



Até agora, qual foi o seu recorde de tempo a arbitrar um jogo de ténis?

Acho que o meu recorde é de 5 horas e 9 minutos, no Open dos EUA de 2004, entre o Nicolas Massu e o Sargis Sargsian. Um jogo de uma hora e meia até pode ser mais cansativo, pois há mais tendência para nos distrairmos. Quando é de cinco horas, é mais fácil ficarmos concentrados, só nos sentimos cansados depois de terminar.



Começou a jogar ténis em miúdo. Quem era o seu jogador favorito?

John McEnroe.



Tirou o primeiro curso de arbitragem em 1987 e em 1991 adquiriu o primeiro nível da Federação Internacional de Ténis (ITF).

Eu era um jogador júnior médio. Comecei a arbitrar para ganhar algum dinheiro.



Vive em França. Sente saudades de Portugal?

Sou tão português como quando me radiquei em França. Falo português em casa com a minha mulher e os nossos filhos, leio jornais pela Net, sigo o ténis nacional, leio livros portugueses (gosto de José Saramago) de modo a não perder o contacto com a língua e ouço alguma música (Jorge Palma e Mariza; gosto muito de fado!).



O ténis movimenta milhões entre jogadores. E entre árbitros?

Os árbitros de ténis ao mais alto nível são muito mal pagos. Tenho um contrato para 18 semanas com um valor fixo por cada semana, faça a final ou uns quartos-de-final. É injusto, mas as coisas irão mudar aos poucos. É uma actividade que proporciona momentos fabulosos, num desporto de sonho e isso ainda é suficiente, senão já teria saído.



Serena Williams já insultou um juiz-de-linha e isso precipitou a sua eliminação do Open dos EUA. Já lhe aconteceu algo semelhante?

Já me aconteceu, mas é raro nos grandes torneios. Há poucos tenistas do top 20 com personalidade muito difícil. E os de menos cotação sentem muito o ambiente e ficam mais inibidos. Os árbitros de agora são muito profissionais e isso reflecte-se na atitude geral dos jogadores em campo.



O que é um jogador difícil?

Há o exigente, e quanto mais mediático mais pressão nós sentimos ao arbitrar, mas é uma pressão boa, como, por exemplo, o Roger Federer. E há o difícil porque não é razoável. Não que seja estúpido, mas por lidar mal com a autoridade o resultado de algumas situações depende mais dele do que de nós. O que nos dá pica é gerir emoções e com o olho-de-falcão há muito menos situações dessas.



Como se prepara para arbitrar uma final importante?

Tento antecipar o tipo de encontro, que jogadores são e se tenho antecedentes com eles. A melhor maneira é adaptar-me ao jogo e encaixar-me como num puzzle. Não entro em estágio como alguns colegas meus.



Sabe quando irá reformar-se?

Depende da qualidade da minha arbitragem; se vir que desce de rendimento…



E o que fará depois?

Gostava de aplicar o que sei de ténis. Pode ser numa federação ou numa estrutura de eventos.





Artigo originalmente publicado a 4 de Fevereiro de 2010, na SÁBADO.