Depois de o seu nome se tornar conhecido até para quem não segue ténis, Carlos Ramos falou pela primeira vez sobre a situação que se passou durante a final do US Open com Serena Williams, onde a tenista o acusou de ser um "ladrão" e "mentiroso" e foi penalizada pelo árbitro.

Em declarações à Associated Press, o árbitro português contou que está apenas "focado nesta eliminatória [Taça Davis] e em trabalhar de novo. É apenas isso que posso dizer", durante um jogo entre Marin Cilic e Frances Tiafoe da Taça Davis. Sobre a sua conversa com Katrina Adams, presidente United States Tennis Association (USTA), que primeiro se mostrou solidária com Williams, mas depois admitiu estar errada, Ramos disse o mesmo: "Não posso falar sobre isso".

Relativamente ao encontro da Taça Davis, Marin Cilic, que venceu o jogo em causa, afirmou que foi "fantástico. Tudo correu bastante bem. A atmosfera também foi muito boa. Apreciei cada momento do jogo", disse o croata.

O norte-americano Frances Tiafoe confessou nem saber quem era o juiz da partida. Por outro lado, o capitão Jim Courier elogiou o trabalho feito pelos árbitros. "Foram excelentes ao longo de todo o dia", declarou.



Carlos Ramos já tinha comentado brevemente a situação uns dias antes com a Tribuna Expresso."Estou bem, tendo em conta as circunstâncias. É uma situação chata, mas arbitragem à la carte não existe. Não te preocupes comigo!".