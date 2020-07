Campeão do mundo de MotoGP vai ser operado ao braço direito

O espanhol Marc Márquez (Honda), campeão mundial de MotoGP, vai ser transferido na segunda-feira para Barcelona, onde será operado a uma fratura no braço direito, sofrida hoje após queda no GP de Espanha, confirmou a equipa Repsol Honda.Márquez caiu na curva 3 do circuito de Jerez de la Frontera na 22.ª volta do GP de Espanha, quando lutava pela terceira posição."Na sequência da queda, sofreu uma fratura diafisária transversal no úmero direito. Os médicos confirmaram que não sofreu nenhum outro trauma, mas ficará em observação nas próximas 12 horas", explicou a equipa, em comunicado.Márquez, que persegue este ano o sétimo título na classe 'rainha' do Mundial de velocidade, a MotoGP, será transportado na segunda-feira para o Hospital Universitária Dexeus de Barcelona, onde será operado pelo ortopedista Xavier Mir na terça-feira.O tempo de recuperação ainda não foi estimado.O francês Fabio Quartararo (Yamaha) venceu hoje o GP de Espanha de MotoGP, no qual o português Miguel Oliveira (KTM) igualou o seu melhor resultado de sempre, com a oitava posição, na primeira corrida do mundial deste ano, depois deste ter sido adiado devido à pandemia covid-19.