O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, vai receber hoje, pelas 17:00, a equipa do Sporting que se sagrou no domingo campeã europeia de futsal, ao vencer na final o Kairat Almaty por 2-1.Em nota enviada à comunicação social, a autarquia lisboeta anuncia que a homenagem decorrerá no Salão Nobre da edilidade, onde Medina receberá a equipa 'leonina', que chega hoje a Portugal após o triunfo conquistado na 'final four' da Liga dos Campeões, disputada em Almaty, um título inédito para o Sporting.Na quarta presença dos 'leões' na final da prova, a terceira consecutiva, o Sporting marcou pelos internacionais italianos Cavinato (22 minutos) e Alex Merlim (27), enquanto o cazaque Douglas Júnior (38) reduziu para o Kairat, o que permitiu ao Sporting juntar-se no historial de vencedores da prova ao rival Benfica, que ergueu o troféu em 2009/10, quando se designava UEFA Futsal Cup.