Atletas denunciam que câmaras mostram as suas partes íntimas

Exemplo de imagens captadas por uma block cam.

As chamadas block cams, câmaras estrategicamente colocadas nos blocos de partida nas provas de velocidade, causaram polémica no recente Campeonato do Mundo em Doha. As velocistas alemãs Tatjana Pinto e Gina Luckenkemper insurgiram-se com a situação pois, segundo dizem, além de ninguém as ter questionado sobre o assunto, as câmaras mostram imagens das partes íntimas das atletas.Gina Luckenkemper reconheceu que não se sentia à vontade ao colocar-se diante destas câmaras de calções curtos. "Como mulher considero que estas câmaras são algo muito estúpido. E duvido que haja uma mulher que tivesse concordado com isto."As críticas das atletas tiveram eco e a federação internacional (IAAF) proibiu o uso das block cams no resto do Mundial.A ideia, que surgiu da própria IAAF, era "oferecer ângulos inovadores durante a competição".