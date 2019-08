A atleta russa Margarita Plavunova de 25 anos foi encontrada morta à beira da estrada em Morshansky District, na Rússia, durante uma sessão de treino.





A campeã russa de atletismo terá sofrido uma paragem cardíaca durante o treino, segundo a federação regional de atletismo. A imprensa russa afirma, no entanto, que os treinos duros terão sido a causa para a morte.Segundo testemunhas citadas pela imprensa local, Pluvanova caiu numa zona de relva num treino que estava a executar durante as suas férias.Os moradores locais encontraram a jovem e chamaram os meios de socorro, no entanto, estes não conseguiram salvar a vida da jovem.Plavunova competiu em vários campeonatos regionais e nacionais. Margarita competia em provas de velocidade e obstáculos.