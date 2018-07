A Volta à França em bicicleta é uma das provas mais duras do desporto e a etapa que ligou, no passado domingo, a cidade de Arras a Roubaix, foi prova disso. Que o diga Bob Jungels. O luxemburguês, ciclista da equipa Quick-Step, mostrou ao mundo as marcas que o Tour de 2018 lhe deu até agora.

"De volta do inferno do norte, completamente curado e a caminho das montanhas", referiu Bob Jungels na sua publicação no Twitter, acompanhado de uma fotografia das suas mazelas. O ciclista teve um dia de descanso merecido, depois de uma das etapas mais duras desta 105ª edição da maior prova de ciclismo do mundo.

@sigfrid_eggers #waytoride #TheWolfPack pic.twitter.com/lrlz6FvVtZ

— Bob Jungels (@BobJungels) 16 de julho de 2018

A etapa, que envolveu 15 sectores de pavê – estradas em que o piso é composto por pedras e calçadas, obrigando a um maior esforço por parte dos ciclistas – foi um duro teste para aqueles que querem chegar aos Campos Elísios com a camisola amarela. E o corredor da Quick-Step provou mesmo a textura do pavê, com uma queda durante o percurso.



No entanto, Jungels acabou por ser um dos vitoriosos do dia. O luxemburguês de 25 anos chegou a Roubaix, palco da clássica Paris-Roubaix, a apenas 19 segundos do alemão John Degenkolb, vencedor da etapa.

Com isto, Jungels ganhou vantagem sobre os mais directos adversários e subiu até ao 4º lugar na classificação geral, estando agora a 50 segundos do actual camisola amarela, o belga Greg Van Avermaet.

Começa agora a parte mais complicada: as subidas. A etapa desta terça-feira marca o início do trajecto sobre os Alpes, com 158,5 quilómetros a serem percorridos entre Annecy e Le Grand-Bornand.