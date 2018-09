Muitos árbitros de ténis mostraram o seu apoio ao colega Carlos Ramos e estão a ponderar recusar-se a arbitrar jogos de Serena Williams, avança o jornal britânico The Times. Os profissionais querem protestar contra o comportamento da tenista durante a final do US Open, onde a atleta insultou o árbitro português Carlos Ramos.

Durante a disputa final, Williams foi chamada à atenção por Ramos após ter recebido indicações do seu treinador, que estava na bancada, e foi penalizada. A tenista ficou furiosa com a falta e partiu a sua raqueta, o que lhe valeu outra penalidade. Após a deliberação de Ramos, Williams avançou agressivamente para o árbitro com um dedo no ar e disse que estava a insultar o seu carácter, acusando-o de ser um "mentiroso", "como se atreve a insinuar que eu estava a fazer batota?", "roubou-me um ponto, é um ladrão" e exigindo-lhe um pedido de desculpas. A linguagem e o tom de voz levaram à terceira advertência por parte do árbitro e consequente jogo de penalidade e derrota na final, ganha pela japonesa Naomi Osaka.

Perante este episódio, o conjunto de árbitros ameaça boicotar os jogos de Williams até esta pedir desculpa ao português por lhe ter chamado "mentiroso" e "ladrão".

Ainda mesmo antes do jogo começar, os árbitros, segundo o jornal britânico, já estavam descontentes com a organização do Grand Slam. A gota de água terá sido as posições de apoio a Serena Williams por parte da Associação de Ténis Feminino (WTA) e da Associação de Ténis Norte-Americana (USTA).

Segundo o The Times, os árbitros estão com a ideia de que "não são apoiados" pela Associação de Ténis Norte-Americana e que Ramos "foi lançado aos lobos por ter apenas feito o seu trabalho, não estando disposto a ser rebaixado por isso"

A Federação Internacional de Ténis (ITF) já veio a público defender Carlos Ramos que, em comunicado, destacou o trajecto e a correcta actuação do árbitro durante a "explosão" de Williams. "Carlos Ramos é um dos árbitros mais experientes e respeitados no ténis. As decisões (…) estavam de acordo com as regras pertinentes e foram reafirmadas com a decisão da organização do US Open em multar Serena Williams pelas três ofensas que fez", refere.

"É compreensível que este incidente grave e lamentável deva provocar um debate", escreveu a ITF. "Ao mesmo tempo, é importante recordar que o senhor Ramos assumiu as suas funções como funcionário de acordo com o regulamento correspondente e actuou sempre com profissionalismo e integridade."