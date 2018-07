Os milhares de adeptos croatas que se reuniram no centro de Zagreb para assistirem à final do Mundial 2018 de futebol festejaram com cantos e aplausos aos jogadores, apesar da derrota (4-2) diante da França."Para nós, o segundo lugar é soberbo, os franceses foram melhores, parabéns", disse à AFP Goran, um adepto croata que se encontrava numa rua próxima da praça Jelacic, no centro da capital croata, onde estavam concentrados milhares de adeptos trajados com a camisola 'axadrezada' vermelha e branca da sua selecção.Apesar do segundo posto, a festa entre os milhares de croatas prosseguia e as palavras dos adeptos eram de incitamento e reconhecimento: "Felicito os franceses, eles foram melhores" ou "Somos um pequeno país, o segundo lugar é ótimo para nós", são algumas das frases que se podiam ouvir."A Croácia pode festejar. Devemos aplaudir os rapazes", declarou Drago Cosic, comentador da televisão nacional croata HRT, enquanto o quotidiano Jutarnji List ainda se atirou à arbitragem: "A Croácia segunda nação do mundo? Mbappé e Pogba, ajudados pelo árbitro e videoárbitro, deixaram a Croácia à porta do paraíso".A França sagrou-se hoje campeã do mundo, ao derrotar na final do Mundial 2018, disputado na Rússia, a Croácia por 4-2.