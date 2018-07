O inglês Harry Kane terminou o Mundial de futebol de 2018 como melhor marcador, ao totalizar seis golos, mais dois do que Cristiano Ronaldo, Denis Cheryshev, Romelu Lukaku, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé.Harry Kane, que repetiu o registo de há quatro anos do colombiano James Rodríguez, tornou-se o segundo inglês a conquistar a 'coroa' de 'rei' dos goleadores, sucedendo a Gary Lineker, o melhor em 1986, no México, também com seis tentos.O avançado do Tottenham, segundo melhor marcador da 'Premier League' em 2017/18, com 30 golos, contra 32 do egípcio Mohamed Salah (Liverpool), marcou dois golos à Tunísia e três ao Panamá, na fase de grupos, e um à Colômbia, nos oitavos de final.Em termos colectivos, a Bélgica, que contou com quatro golos de Lukaku e três de Eden Hazard, acabou com o melhor ataque, com 16 golos, contra 14 dos dois finalistas, a França e a Croácia.