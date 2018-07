Os franceses venceram a selecção croata por 4-2, conquistando o seu segundo campeonato do mundo.



A França e a Croácia disputam este domingo a final da 21.ª edição do Mundial de futebol, no Estádio Luzhniki, em Moscovo,



O jogo não tinha ainda chegado aos 20 minutos quando, na sequência de um livre batido por Griezman à entrada da área, Mandzukic cabeceou a bola para dentro da sua própria baliza.



Menos de dez minutos depois foi a vez da Croácia, através de Perisisc, empatar o jogo, depois de um lance de bola parada que se perdeu na área da Croácia.



Poucos minutos depois, num cruzamento por parte da equipa francesa, a bola bate no braço de um jogador da Croácia e, depois de recurso ao vídeo-árbitro (VAR), o árbitro assinalou a grande penalidade para Griezman bater. E, ao minuto 38, a França voltou à frente do marcador.



Aos primeiros momentos da segunda parte, quatro pessoas invadiram o campo onde se jogava a final do Campeonato do Mundo.



Aos 60 minutos de jogo, Paul Pogba recebe passe de Griezman, atira contra as pernas de um defesa da Croácia, recebe o ressalto e ao segundo disparo fuzila as redes croatas.



Mbappé fez o quarto golo e parecia que o jogo estava fechado, mas uma desatenção da defesa francesa permitiu o segundo golo da Croácia e o jogo ganhou novo fôlego.



As equipas apresentam-se com os mesmos onzes que apresentaram nos embates das meias-finais. França venceu a Bélgica por 1-0. A Croácia venceu a Inglaterra por 2-1.



Do lado da França joga uma das maiores promessas do futebol actual, Mbapé, enquanto na Croácia alinha uma das maiores confirmações dos últimos anos: Luka Modric.



A França joga a sua segunda final em competições em apenas dois anos - perdeu com Portugal na final do Europeu de 2016 -, enquanto a Croácia nunca chegou tão longe num torneio.