Judas invoca motivos de ordem "ética, valorativa e moralmente indignas" para não apoiar o ex-presidente do clube.

A presidente da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral nomeada por Bruno de Carvalho, Elsa Judas, recorreu esta madrugada às redes sociais para anunciar que não irá apoiar o antigo presidente na sua candidatura à liderança do Sporting.



Na publicação feita pelas 4h da manhã, a jurista explica que é "com muita tristeza e com o coração apertado" que anuncia retirar "em absoluto" o seu apoio à candidatura do Dr. Bruno de Carvalho à Presidência do SCP. Elsa Judas, que foi nomeada por Bruno de Carvalho para presidente da Comissão Transitória da MAG lamenta esta decisão porque esta significa desconectar-se "definitivamente de alguém em quem" acreditou "convictamente até há muito pouco tempo".



Judas acrescenta que esta decisão é "dificílima", devido à simpatia que tem "pelo Bruno e a sua fantástica família" e justifica ainda que a sua decisão "dolorosa, mas assenta em várias circunstâncias que", na sua opinião "são bastante graves (quanto mais não seja ética, valorativa e moralmente indignas…)".



A jurista diz ainda que não pode concordar com essas circunstâncias "em homenagem aos princípios que os" seus pais lhe incutiram e aos valores que a "norteiam enquanto jurista e ser humano".



Judas termina a sua comunicação escrevendo: "Peço que respeitem a minha decisão, recordando-vos que ninguém mais do que eu apoiou, com prejuízo próprio (até social e profissionalmente falando) o Dr. Bruno de Carvalho na pior fase da sua Presidência, assumindo em boa-fé e consciência jurídica impoluta, a presidência duma comissão que permitisse, em nome do Conselho Directivo, salvaguardar os interesses do SCP numa fase singularmente conturbada da sua existência".



Na despedida, a jurista envia um abraço ao ex-presidente dos leões.