Num Mundial em que se destacou o colectivo, as maiores estrelas, como Ronaldo, Messi ou Neymar, quase não brilharam. Mas houve outros a aproveitar a oportunidade, caso dos franceses Pavard (há um ano jogava na II Liga alemã) e Hernández (a viver em Espanha desde os 4 anos, naturalizou-se em Março) ou do senegalês Wagué (com 19 anos, é o mais jovem africano a marcar num Mundial).Agora que já só falta conhecer o vencedor, a apurar na final do próximo domingo, dia 15, deixamos-lhe aqui os jogadores que conseguiram um lugar na história.Em 2017, marcou 56 golos e fez história, tornando-se o primeiro em nove anos a conseguir mais golos do que Messi ou Cristiano Ro- naldo. O avançado do Tottenham, de 24 anos, máximo goleador da Liga inglesa em 2016 e 2017 (na última época fez 30, menos dois que Salah), prepara-se para ganhar o troféu de melhor marcador do Mundial 2018 – antes da meia-final com a Croácia (disputada depois do fecho desta edição) tinha seis golos em quatro jogos e liderava a tabela, perseguido pelo belga Lukaku, com quatro. Em 1986, Lineker também venceu com seis golos. Aliás, desde 1974 só um jogador marcou mais – o brasileiro Ronaldo, em 2002: conseguiu oito, dois deles na final.Decisivo na vitória (4-3) sobre a Argentina, nos oitavos-de-final, Mbappé tornou-se o segundo mais jovem de sempre a bisar num jogo do Mundial: tinha 19 anos e seis meses, contra os 17 anos e oito meses de Pelé em 1958. O prodígio francês estabeleceu ainda o recorde de velocidade na prova, ao atingir 37 km/h durante a arrancada de 64 metros só travada na área por Rojo (o penálti deu o 1-0 para a França, marcado por Griezmann). Nascido em Bondy, nos subúrbios de Paris, com pai camaronês e mãe argelina, Mbappé começou a jogar na equipa local, treinado pelo pai.Já comparado ao brasileiro Ronaldo, pelo estilo explosivo, cresceu a adorar o Ronaldo português (tinha o quarto cheio de posters dele). Depois de brilhar no Mónaco, há um ano mudou-se para o Paris Saint-Germain por 180 milhões de euros.O avançado do Manchester United é já o melhor marcador de sempre da selecção belga (40 golos em 74 jogos). Na Rússia, leva quatro tentos, o melhor registo de um belga em Mundiais (Wilmots fez três em 2002). Nascido em Antuérpia há 25 anos (o pai é um antigo jogador congolês), Lukaku começou no Rupel Boom, seguindo-se o Lierse, onde foi campeão juvenil com 12 anos (76 golos em 34 jogos). Com 6 anos, ao ver a mãe misturar água no leite (também não tinham água quente e o pão era comprado a crédito), decidiu que ia ser futebolista profissional no Anderlecht. Chegou ao clube de Bruxelas com 13 e aos 16 anos e 11 dias estreou-se pela equipa principal no play-off do título, contra o Standard de Liége.A Croácia chegou pela segunda vez a uma meia-final do Mundial (a outra tinha sido em 1998) e Rakitic marcou os dois penáltis decisivos nos oitavos e quartos, frente a Dinamarca e Rússia. Foi a segunda vez que uma selecção venceu duas vezes seguidas nos penáltis, em Mundiais – a outra tinha sido a Argentina, em 1990. Rakitic, que forma com Modric a dupla maravilha do meio-campo (já são comparados a Xavi-Iniesta, o expoente máximo do tiki-taka espanhol), nasceu há 30 anos em Mohlin, no cantão alemão da Suíça, sendo filho de emigrantes croatas. Começou a jogar no Mohlin-Riburg, com 6 anos, e mudou-se dali a duas épocas para o Basileia, onde fez a formação, até sair para o Schalke 04, com 19 anos. Seguiram-se o Sevilha e o Barcelona, o seu clube actual.Dez selecções estrearam-se em Mundiais de futebol sem marcar qualquer golo. Os piores desempenhos couberam à Coreia do Sul (0-16 em golos), em 1954, ao Zaire (0-14), em 1974, e à Grécia (0-10), em 1994. Islândia e Panamá, os estreantes deste Mundial, fugiram a esse registo negativo, graças a Finnbogason, que fez o 1-1 no Argentina-Islândia, e a Felipe Baloy – assinou o tento de honra no 6-1 do Inglaterra-Panamá. O avançado do Augsburgo, que já foi o melhor marcador da Liga holandesa (29 golos em 2013/14), tem 50 jogos e 14 golos pela Islândia. Já o defesa-central Baloy, de 37 anos, com 36 golos na carreira, nunca jogou na Europa (está na Guatemala).A Inglaterra nunca tinha ganho uma eliminatória nos penáltis em Mundiais (falhou em 1990 com a Alemanha, em 1998 com a Argentina e em 2006 com Portugal). Aliás, não passava uma eliminatória nos penáltis desde 1996, quando David Seaman parou o remate de Nadal e eliminou a Espanha nos quartos-de-final do Europeu. Agora, o herói foi Jordan Pickford, que defendeu o penálti do colombiano Bacca nos oitavos. O guarda-redes do Everton, de 24 anos, fez na Rússia o primeiro jogo oficial pela selecção – estreou-se num particular com a Alemanha, em Novembro de 2017. Na fase de grupos, a Bélgica venceu (1-0) e o guarda-redes Courtois gozou com a maneira como Pickford se atirou no golo: "Ele é 10 centímetros mais baixo. Eu teria defendido aquele remate. Ele estava demasiado ocupado a lançar as pernas pelo ar."O guarda-redes croata, de 33 anos, igualou o recorde do português Ricardo, ao defender três penáltis no desempate com a Dinamarca, nos oitavos-de-final, que apurou a Croácia. No final, Subasic (no Mónaco desde 2012) revelou uma superstição (usa as mesmas luvas desde o início do Mundial) e prestou homenagem a Custic, apresentando uma camisola com a foto do seu antigo colega na primeira equipa, o Zadar. Custic morreu durante um jogo, em 2008, ao bater com a cabeça no muro do campo.A brilhante performance no empate (3-3) contra Espanha permitiu a Cristiano Ronaldo tornar-se o mais velho de sempre a fazer um hat trick num Mundial: com 33 anos e 3 meses, ultrapassou o holandês Rensenbrink, que em 1978 marcou três golos ao Irão. Ronaldo tornou-se ainda um dos jogadores mais influentes a apurar a sua selecção num Mundial – algo que nem Pelé, Maradona ou Eusébio conseguiram. Na Rússia, o craque português marcou quatro dos cinco golos de Portugal e contribuiu com 80% dos pontos para a passagem aos oitavos. Já houve jogadores que marcaram todos os golos da sua selecção na fase de grupos, como o italiano Domenghini (1) em 1970, o ganês Asamoah Gyan (2) em 2010 e o inglês Gary Lineker (3) em 1986. Mas entre selecções com pelo menos cinco golos nos grupos, só o italiano Altobelli (1986), o espanhol Míchel (1990) e o alemão Klinsmann (1994) obtiveram os mesmos números de Ronaldo.O guarda-redes egípcio foi titular na partida com a Arábia Saudita, tornando-se, aos 45 anos e 161 dias, o jogador mais velho de sempre num Mundial – bateu o recorde de 43 anos e três dias do guarda-redes colombiano Mondragon. El-Hadary, que jogou a maior parte da carreira (13 anos) no Al-Ahly, pelo qual ganhou oito campeonatos egípcios e três Ligas dos Campeões africanas, contou ao jornal L’Équipe que o pai não queria que ele fosse jogador. "Chegou a queimar camisolas à minha frente. Eu ia para os treinos com o equipamento por baixo da roupa e fugia pela janela."Quase 50 anos depois de o ucraniano Anatoliy Puzach ter sido o primeiro futebolista a substituir outro durante um jogo (por troca com Viktor Serebrjanikov no URSS -México do Mundial de 1970), o russo Aleksandr Erokhin ficou também na história: estreou a nova regra da FIFA de quatro substituições (só possível no prolongamento). A 1 de Julho, aos 97 minutos do Rússia-Espanha, entrou para o lugar de Kuzyaev.Ao jogar 20 minutos contra a Coreia do Sul e 45 frente ao Brasil, tornou-se o futebolista mais vezes capitão de equipa em Mundiais: 17, ultrapassando Maradona (16). O médio, de 39 anos, que pôs um ponto final na carreira, tornou-se ainda o primeiro a ser capitão em cinco Mundiais. Nascido para o futebol no Atlas, onde jogou desde os 13 até aos 21 anos, o mexicano saiu depois para a Europa, brilhando no Mónaco e no Barcelona. Campeão em França, foi nos catalães que viveu as maiores glórias: ganhou a Liga espanhola quatro vezes e a Champions duas. Na selecção, tem o recorde de internacionalizações (146) e venceu a Taça das Confederações de 2011.