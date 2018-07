Guarda-redes deixou críticas à arbitragem da final do Campeonato do Mundo que, na sua opinião, beneficiou bastante a selecção francesa, que acabou por vencer.

Iker Casillas considera que houve erros de arbitragem nos lances dos dois golos da França na primeira parte da final do Mundial 2018. O guarda-redes do FC Porto é da opinião de que o vídeo-árbitro não esteve bem nas duas jogadas, ora por omissão, ora por má avaliação.





Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada. — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2018

Otro error! Perisic no puede quitar la mano. Matuidi quiere cabecear, mide mal y no la da con la cabeza. Perisic se encuentra la bola. Para mí, no es penalti. — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2018

"Sinceramente, não entendo muito bem o uso do vídeo-árbitro. O árbitro assinala uma falta que não é sobre Griezmann. Na sequência, golo da França e não acontece nada", afirmou o espanhol na análise ao autogolo de Mandzukic , que adiantou os gauleses.Sobre o penálti concretizado por Griezmann, que fez o segundo dos 'bleus', Casillas apontou "outro erro": "Perisic não podia tirar a mão. O Matuidi quer cabecear, mede mal [a trajectória] e não toca com a cabeça. A bola vai ter com Perisic. Para mim não é penálti."