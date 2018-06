Saiba em que canal vai dar cada jogo do Mundial'2018

Festa do futebol arranca hoje e só pára a 15 de julho

Começa hoje e só pára a 15 de julho: aí está a festa do Mundial'2018 que 'obriga' os adeptos a passarem, obviamente, muitas horas à frente dos ecrãs de televisão. Só na fase de grupos, são 25 os jogos transmitidos em sinal aberto de um total de 48.



O encontro de abertura, esta quinta-feira (Rússia-Arábia Saudita, 16 horas), é transmitido na RTP1, assim como o jogo de Portugal, amanhã, frente a Espanha (19 horas).



A estação pública transmite assim, na fase de grupos, 18 jogos e a SIC outros sete. A partir desta fase, será a RTP1 a transmitir os encontros



Calendário das transmissões da fase de grupos



14 de junho



16 horas: Rússia-Arábia Saudita, RTP1



15 de junho



13 horas: Egito-Uruguai, Sport TV

16 horas: Marrocos-Irão, Sport TV

19 horas: Portugal-Espanha, RTP1



16 de junho



11 horas: França-Austrália, RTP1

14 horas: Argentina-Islândia, SIC

17 horas: Peru-Dinamarca, RTP1

20 horas: Croácia-Nigéria, Sport TV



17 de junho



13 horas: Costa Rica-Sérvia, RTP1

16 horas: Alemanha-México, SIC

19 horas: Brasil-Suíça, Sport TV



18 de junho



13 horas: Suécia-Coreia do Sul, RTP1

16 horas: Bélgica-Panamá, Sport TV

19 horas: Tunísia-Inglaterra, RTP1



19 de junho



13 horas: Colômbia-Japão, RTP1

16 horas: Polónia-Senegal, Sport TV

19 horas: Rússia-Egito, Sport TV



20 de junho



13 horas: Portugal-Marrocos, SIC

16 horas: Uruguai-Arábia Saudita, RTP1

19 horas: Irão-Espanha, Sport TV



21 de junho



13 horas: Dinamarca-Austrália, RTP1

16 horas: França-Peru, SIC

19 horas: Argentina - Croácia, Sport TV



22 de junho



13 horas: Brasil-Costa Rica, Sport TV

16 horas: Nigéria-Islândia, Sport TV

19 horas: Sérvia - Suíça, RTP1



23 de junho



13 horas: Bélgica-Tunísia, Sport TV

16 horas: Coreia do Sul-México, Sport TV

19 horas: Alemanha-Suécia, RTP1



24 de junho



13 horas: Inglaterra-Panamá, Sport TV

16 horas: Japão-Senegal, Sport TV

19 horas: Polónia - Colômbia, RTP1



25 de junho



15 horas: Arábia Saudita-Egito, Sport TV

15 horas: Uruguai-Rússia, SIC

19 horas: Espanha-Marrocos, Sport TV

19 Irão: Portugal, RTP1



26 de junho



15 horas: Austrália-Peru, RTP1

15 horas: Dinamarca-França, Sport TV

19 horas: Islândia-Croácia, Sport TV

19 horas: Nigéria-Argentina, RTP1



27 de junho



15 horas: Coreia do Sul-Alemanha, RTP1

15 horas: México-Suécia, Sport TV

19 horas: Suíça-Costa Rica, Sport TV

19 horas: Brasil-Sérvia, SIC



28 de junho



15 horas: Japão-Polónia, RTP1

15 horas: Senegal-Colômbia, Sport TV

19 horas: Inglaterra-Bélgica, SIC

19 horas: Panamá-Tunísia, Sport TV