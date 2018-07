O jogador Mesut Özil anunciou que não iria jogar mais pela selecção alemã, depois de várias semanas em que foi alvo de ataques por ter tirado uma fotografia com Recep Erdogan, presidente da Turquia, tempos antes do arranque do Mundial da Rússia.





Özil, que nasceu na Alemanha, em Gelsenkirchen, filho de pais turcos, redigiu um comunicado no qual anunciou que iria deixar de jogar temporariamente pela Manschaft. O jogador diz que tirou aquela fotografia com Erdogan por respeito à figura mais importante do país da sua família e não por razões políticas. Mas a fotografia causou muitas reacções negativas, tendo inclusivamente a federação de futebol alemã, pela voz do seu presidente, Reinhard Grindel, que exigiu que o jogador explicasse o motivo da fotografia, publicamente."Fui chamado de violador de cabras por Bernd Holzahuer [político alemão], por causa da fotografia e da minha herança turca. Além do mais, Werner Steer [director do Teatro Alemão] disse-me para ir para o raio que me parta para Anatolia, um lugar turco onde há muitos refugiados. Usar discriminação como uma propaganda política é algo que devia dar a demissão automática dessas figuras. Não são melhores do que o adepto alemão que me gritou: 'És um pedaço de merda, vai embora porco turco'", escreve o jogador.Sobre o presidente da federação alemã, Özil escreveu: Grindel, não me surpreendes. Votaste contra uma legislação de dupla-nacionalidade e também disseste que a cultura islâmica se integrou demasiado nas cidades alemãs. Isso é inaceitável e inesquecível. Logo após a fotografia, tive uma reunião com ele em que lhe expliquei a minha herança turca, mas ele estava mais interessado em expor os seus pontos de vista político. Mas concordámos que era melhor concentrar-me porque vinha ali o Mundial 2018".Özil garante, por outro lado, que sempre teve o apoio do seleccionador Joachim Löw e dos seus colegas, embora tenha sentido várias vezes críticas na sociedade e em alguns media alemães. "Quando a Alemanha ganha, sou alemão. Quando perde, sou turco", lamentou o desportista.

"Digo isto com o coração pesado, mas nunca mais vou jogar pela Alemanha. Foi uma decisão difícil porque dei sempre tudo pelos meus colegas e pelos treinadores e pelo povo alemão. Mas quando o presidente da Federação me trata assim, já chega."