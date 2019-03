Zidane vai ser anunciado como novo treinador do Real Madrid

Florentino Pérez reúne-se com restante direção dos merengues às 17 horas. Jornais espanhóis avançam que Zinedine Zidane deve voltar à equipa técnica do Real Madrid.

Zinedine Zidane vai regressar ao Real Madrid e será anunciado ainda esta tarde como novo treinador dos merengues segundo o programa 'Jugones', da estação de televisão La Sexta.



O clube decidiu destituir Solari nas próximas horas, depois da reunião da direção merengue que Florentino Pérez encabeça todas as segundas-feira, pelas 17 horas, e anunciar o nome do treinador francês para o banco.



A mesma fonte revelara a semana passada que foi Florentino Pérez quem telefonou a Zinedine Zidane para o francês regressar ao comando técnico do Real Madrid. A ideia do líder do clube seria Zidane assumir já a equipa mas o francês, que se demitiu do cargo em maio do ano passado, terá recusado a proposta, não rejeitando, contudo, a possibilidade de assumir a liderança do tricampeão europeu em junho. O 'dilema' foi resolvido e o convite já aceite. O Real Madrid estará disposto a dar-lhe plenos poderes no que diz respeito a dispensas e um cheque em branco para contratações.



José Mourinho também esteve nas cogitações de Florentino Pérez.



Solari, que orientou o treino do Real Madrid esta manhã, deverá ficar à mesma no clube assumindo novas funções, de acordo com o 'Jugones'.



Zinedine Zidane abandonou o Real Madrid há cerca de nove meses, após conquistar a Liga dos Campeões três vezes consecutivas. Julen Lopetegui foi a escolha de Florentino Pérez mas o ex-treinador do FC Porto acabaria por ser afastado pouco tempo depois devido aos maus resultados na Liga Espanhola. Solari subiu da equipa B para a principal e passou de treinador interino a principal rapidamente, os vários resultados negativos que se foram acumulando nos últimos meses - foi eliminado da Taça do Rei pelo Barcelona no Bernabéu, no mesmo palco em que foi goleado pelo Ajax por 4-1, resultado que atirou os campeões europeus para fora da Liga dos Campeões.