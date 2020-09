Wolverhampton: um Little Portugal no centro de Inglaterra

Zé Beto, João Pinto, Lima Pereira, Eurico, Eduardo Luís, Jaime Magalhães, Frasco, Jaime Pacheco, Sousa, Gomes e Vermelhinho. Que lista é esta? Atenção!, esta "lista" é História. Estamos a falar da equipa do FC Porto que disputou a sua primeira final europeia, a 16 de maio de 1984, contra a Juventus (derrota por 2-1). Este 11 titular era 100% português (na segunda parte jogaram ainda Costa e Walsh). Esta realidade está completamente ultrapassada, tal como os 11 titulares do Benfica que em 1961 e 1962 tornaram as águias bicampeãs europeias – dois 11 que eram igualmente 100% portugueses e incluíam figuras como Eusébio, José Águas, Coluna, José Augusto, Simões ou José Torres.

Hoje, entre as autênticas Babel em que se transformaram as equipas, quais são as mais portuguesas? Fomos ver as fichas de jogo da 1ª jornada do campeonato nacional, que se disputou no passado fim-de-semana. Isolado na liderança, com sete jogadores portugueses no 11 inicial, está o Belenenses SAD. Seguem-se Sp. Braga, Santa Clara, Moreirense, Tondela e Wolverhampton, todos com cinco jogadores portugueses no 11. Com quatro, vêm a seguir FC Porto, Rio Ave, Vit. Guimarães, Famali…

Alto aí! Wolverhampton!? Que equipa é essa? Será um novo clube algarvio fundado por ingleses? Ou uma associação desportiva criada por emigrantes açorianos regressados dos EUA? Ou ainda um clube da zona do Douro, ligado a alguma família dos vinhos do Porto, tal como existem os Croft, os Symington ou os Graham’s?

Nada disso, o Wolverhampton não está no campeonato português, mas se estivesse não destoava. Os Wolves, fundados em 1877 na cidade inglesa com o mesmo nome, nas West Midlands do centro de Inglaterra, são um Little Portugal: são actualmente a equipa mais portuguesa de Inglaterra e uma equipa mais portuguesa que muitas das próprias equipas portuguesas.

No jogo da passada segunda-feira, 21 de Setembro, da 2ª jornada da Liga inglesa, frente ao Manchester City, o treinador Nuno Espírito Santo (sim, o treinador é português, e tem ainda mais três adjuntos portugueses – Rui Pedro Silva, Rui Barbosa e António Dias – e um português no departamento médico – o recuperador físico João Lapa) começou a partida com cinco portugueses: Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Daniel Podence e Pedro Neto. Depois, ainda entraram Rúben Vinagre e Fábio Silva (saíram Moutinho e Pedro Neto) e ainda havia Vitinha no banco. Ou seja, todos os oito jogadores portugueses do clube foram a jogo.

E até podiam ter sido nove, mas Diogo Jota foi vendido no sábado, dia 19 de Setembro, ao Liverpool, por 45 milhões de euros. Mas não se pense que essa ausência lusa não foi logo colmatada. Esta quarta-feira, dia 23, os Wolves deram as boas-vindas a mais um português. O 9º passageiro é Nélson Semedo, contratado ao Barcelona por 30 milhões de euros (aos quais poderão acrescer mais 10 milhões mediante objectivos). Esta transferência também foi lucrativa para os clubes formadores do lateral-direito, com o Sintrense a receber 525 mil euros e o Benfica 650 mil. Ainda assim, o Benfica teria ficado mais contente se a mudança acontecesse daqui a mais algumas semanas, as suficientes para que Nélson Semedo fizesse mais três jogos pelo Barcelona, porque o jogador saiu ao fim de 97 jogos, e se chegasse aos 100, o Benfica receberia, de acordo com o estipulado no contrato, mais 5 milhões de euros.

Jogar com cinco portugueses, mesmo no campeonato português, é hoje uma raridade (como vimos, só o Belenenses SAD teve mais, sete). Depois, há ainda clubes que quase não colocaram portugueses em campo na primeira jornada da Liga nacional. Com efeito, Benfica, Farense, Portimonense, Nacional e Boavista iniciaram os jogos apenas com dois e Marítimo e Paços de Ferreira com três. Isto quando falta ainda disputar um jogo da 1ª jornada, o Sporting-Gil Vicente, adiado para meados de outubro (irá realizar-se entre os dias 12 e 16) devido aos muitos casos de Covid-19 nas duas equipas.

Se, além do 11 inicial, formos ver o número total de jogadores portugueses que o Wolverhampton utilizou no desafio com o Manchester City, percebemos que a equipa inglesa, apesar de não estar na liderança desse item no campeonato português, estaria nos primeiros lugares. Com efeito, Nuno Espírito Santo utilizou no total sete jogadores. Ora, em Portugal, na 1ª jornada, as equipas que, entre titulares e suplentes, tiveram mais portugueses em campo foram: Belenenses SAD e Tondela (8) e Sp. Braga e Santa Clara (7). Daí para baixo, todos ficariam atrás do Wolverhampton (nos últimos lugares, com apenas 3, ficam Farense, Nacional, Boavista e Marítimo). Já o Benfica, com as entradas de Pizzi, Nuno Tavares e Diogo Gonçalves, passou de dois para cinco portugueses utilizados.

A existência de tantos jogadores portugueses no Wolverhampton explica-se pela ligação do agente Jorge Mendes ao clube. O primeiro a chegar foi Ivan Cavaleiro, na época 2016/17. Os Wolves pagaram 7 milhões de euros ao Mónaco. Ainda nessa época, em janeiro, chegou outro jogador português, Hélder Costa, contratado por 13 milhões também ao Mónaco (um dos vários clubes com os quais Jorge Mendes negoceia normalmente, à semelhança do Valência, Benfica, FC Porto, Rio Ave ou Atlético Madrid).

Seguiram-se Sílvio (emprestado pelo At. Madrid) e João Teixeira (emprestado pelo Benfica). Na época seguinte, com a entrada do técnico Nuno Espírito Santo, aumentou o contingente português do Wolverhampton, na altura ainda na II Liga inglesa. "Sou cliente do melhor agente do mundo", referiu Nuno à chegada. "Ele faz o trabalho dele, eu faço o meu. Quanto a transferências, é uma tarefa do clube. Temos de conseguir bons jogadores. Eles podem ser britânicos, alemães ou outra coisa qualquer desde que joguem bem".

Com apenas três britânicos no actual plantel, é óbvio que a aposta vai para os jogadores de "outra coisa qualquer", que neste caso quer dizer portugueses. Aliás, logo nessa primeira época de Nuno Espírito Santo no clube, que culminou com a subida à Premier League (em abril de 2018), chegaram Roderick Miranda (que tinha estado com Nuno no Rio Ave) e ainda Rúben Neves (ex-FC Porto, que custou 20 milhões). Curiosamente, um jogador que era quase sempre suplente quando Nuno orientava o FC Porto.

A ligação a Portugal contou esta época com outro episódio, com o terceiro equipamento do Wolverhampton a ser inspirado no equipamento da seleção portuguesa (vermelho, com apontamentos a verde), sendo que as vendas têm sido excelentes. Aliás, o clube revelou que só no primeiro dia foi ultrapassado em 6% o recorde de vendas da camisola oficial da época 2019/20. E as vendas do anterior equipamento alternativo também foram ultrapassadas, com um incrível aumento de 117%.

O diretor do clube inglês, Vinny Clark, admite que as cores foram escolhidas também com o propósito de agradar aos fãs internacionais e aos próprios jogadores do clube. "É pouco usual um equipamento alternativo vender ao nível do oficial. O futebol é claramente um desporto de equipa, mas orgulhamo-nos de celebrar cada um dos fãs que compõem a nossa claque, e isso foi visível no nosso equipamento alternativo do ano passado, com inspiração no México (para agradar aos muitos fãs do avançado Raúl Jiménez), e no equipamento alternativo deste ano. Foi notório, no dia em que gravamos o vídeo de apresentação e tirámos as fotografias, que os nossos jogadores portugueses ficaram entusiasmados por vestir um equipamento que remete para as cores nacionais deles, ao mesmo tempo que estão a representar o seu clube".

O Wolverhampton é um histórico da Liga inglesa. O clube da cidade com o mesmo nome, hoje com 250 mil habitantes (é a 14ª maior cidade de Inglaterra) fez parte das equipas que estiveram na criação do primeiro campeonato inglês, em 1888. Esta é a 66ª época do clube na I Divisão inglesa (esteve ali de forma ininterrupta entre 1932 e 1965). Foi campeão três vezes, em 1953/54, 1957/58 e 1958/59, quando o treinador era Stan Cullis, e ficou quatro vezes em 2º lugar, a mais recente em 1959/60. Ganhou ainda quatro vezes a Taça de Inglaterra e duas vezes a Taça da Liga.

Em 1953, o Wolverhampton foi dos primeiros clubes ingleses a instalar iluminação no estádio e depois fez alguns jogos particulares com equipas do continente europeu, sendo um dos mais entusiasmantes o que o opôs ao Honved, que era formado por vários membros da seleção húngara. Estes jogos amigáveis mais tarde iriam dar origem às competições europeias, com Gabriel Hanot, editor do jornal L’Équipe, a propor a criação da European Cup, que depois foi renomeada Taça dos Campeões Europeus. O Wolverhampton chegou aos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus em 1959/60 e chegou às meias-finais na Taça das Taças de 1960/61.