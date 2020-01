Vinícius ia desistir do futebol e foi descoberto por acaso

ePaper ou encontre-o nas bancas a 15 de janeiro de 2020.

Sempre que olhava para o seu filho Davi, então com pouco mais de dois anos, Carlos Vinícius ponderava abandonar a carreira defutebolista. Aos 22 anos, era suplente do modesto Grêmio Anápolis, da 2a divisão goiana, e dependia financeiramente dos sogros: "Quando o Davi era bebé, ele passou um verão a limpar as casas de banho na praia de Santos para lhe poder comprar fraldas", recorda àJoelson, seu amigo de infância.Em Junho de 2017, Vinicius tomou uma decisão: faria o seu último jogo de treino, contra a Aparecidense, e depois despedir-se-ia dos treinadores e dos colegas para procurar um trabalho mais rentável. "As condições no Grêmio eram boas – tinha salário, alojamento e alimentação – mas pesava-lhe bastante ter passado pela formação do Santos e do Palmeiras e ver-se como suplente numa divisão secundária. Ele tinha a sensação de estar a bater no fundo", diz Pedro Correia, director desportivo da formação goiana, administrada pelo empresário português António Teixeira e vocacionada para recrutar craques desaproveitados e canalizá-los para o mercado português.Luís Neves, vice-presidente do Real Massamá, estava em Goiás naquela manhã de terça-feira, 29 de Junho. Tinha sido enviado pela Gestifute, de Jorge Mendes, a convite de António Teixeira, para observar os potenciais craques do Grêmio Anápolis. Havia mais olheiros de equipas nacionais. "Na primeira partida, para o campeonato, não vi nada de jeito", diz àLuís Neves. Ainda assim, ficou para o jogo seguinte, em que o Grêmio ia alinhar com a segunda linha no treino contra a Aparecidense. Com uma novidade: Carlos Vinicius iria jogar no ataque."Ele veio da Caldense como médio mas tinha uma compleição física desajustada para a posição. Quando entrou um novo treinador, Edson Júnior, sugerimos que o usasse como avançado", conta Pedro Correia. E assim foi. Vinicius jogou na frente e, em 20 minutos, marcou dois golos e fez uma assistência. "Tinha pés de médio, uma agressividade de defesa central e um remate muito forte de pé esquerdo. Jogava tranquilamente de costas para a baliza e era possante. Só precisei de 20 minutos. Fui ter com o Teixeira e disse-lhe que ia levar aquele jogador para Portugal", conta Luís Neves.